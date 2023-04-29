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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تعطي أي تحذير وتقتل بصمت.. ما هي النوبة القلبية الصامتة ؟

النوبة القلبية الصامتة
النوبة القلبية الصامتة

النوبة القلبية هي السبب الأكثر شيوعًا للوفاة في العالم، السبب الأكبر لذلك هو أمراض القلب، بسبب النظام الغذائي السيئ ونمط الحياة الخامل ، تلاحظ ان عدد الحالات المرتبطة بالقلب والوفيات الناجمة عنها آخذ في الارتفاع.

 يمكن أن تحدث النوبة القلبية فجأة وكذلك مع بعض الأعراض، إحداها هي النوبة القلبية الصامتة التي لا تعطي أي تحذير وتقتل بصمت إنسان.

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 ما هي النوبة القلبية الصامتة ؟

 يصاحب النوبة القلبية ألم في الصدر بينما يمكن أن تحدث النوبة القلبية الصامتة دون أي أعراض يحتاج القلب إلى الدم المؤكسج ليعمل، من الواضح أن تدفق الدم يمكن أن يبطئ أو يتوقف بسبب تراكم الترسبات في الأوردة. كلما كان تدفق الدم أبطأ إلى القلب ، زاد الضرر تمر النوبة القلبية الصامتة دون أن يلاحظها أحد لأنها تجوف القلب تدريجياً وفقا لما نشره موقع هيلثي .

ألم في الصدر وعدم الراحة

ألم في الصدر وعدم الراحة

أحيانًا يكون ألم النوبة القلبية مفاجئًا وحادًا، بحيث يمكن التعرف عليه وعلاجه في الوقت المناسب ومع ذلك، في حالة النوبة القلبية الصامتة، قد يكون من الصعب تحديد الأعراض. مع استمراره ببطء في إتلاف القلب ، قد تشعر بألم في الصدر أو عدم راحة أو ضغط. إذا رأيت مثل هذه الأعراض في أي وقت ، فاذهب إلى الطبيب على الفور.

عدم الراحة في أجزاء أخرى من الجسم

عدم الراحة في أجزاء أخرى من الجسم

يمكن أن تؤثر النوبة القلبية ليس فقط على قلبك ولكن على الجسم كله يمكن أن تتأثر أجزاء كثيرة من جسمك بنوبة قلبية صامتة كن متيقظًا إذا شعرت بعدم الراحة أو الألم في كتفيك وظهرك ورقبتك وفكك وبطنك.

- صعوبة في التنفس ودوخة

- صعوبة في التنفس ودوخة

من الشائع أن تصاب بضيق في التنفس عند صعود السلالم أو الجري أو ممارسة الرياضة. يمكن أن يحدث ضيق التنفس مع أو بدون ألم في الصدر وهو علامة شائعة لنوبة قلبية صامتة. قد يجعلك أيضًا تشعر بالدوار أو الدوخة.

الغثيان والتعرق البارد

الغثيان والتعرق البارد

يمكن أن يكون التعرق البارد والغثيان والقيء من أعراض الأنفلونزا ، ولكنها قد تكون أيضًا أعراضًا لنوبة قلبية صامتة. إذا شعرت أن هذه الأعراض الشبيهة بالأنفلونزا هي شيء أكثر خطورة ، فعليك أن تكون متيقظًا.

من هو أكثر عرضة لخطر النوبة القلبية الصامتة

من هو أكثر عرضة لخطر النوبة القلبية الصامتة

إن مرضى السكري هم الأكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية صامتة إذا كنت مريضًا بمرض السكري وتعاني من أعراض مثل خدر القدمين وصعوبة الوقوف وصعوبة التبول وفقدان الرغبة الجنسية، فقد تكون أكثر عرضة لهذا الخطر.

سبب النوبة القلبية الصامتة

سبب النوبة القلبية الصامتة

أكبر سبب للأزمة القلبية هو البلاك ، تحتوي على الكوليسترول يتجمع في الشرايين التاجية، هذا يمكن أن يؤدي إلى انسداد في الأوردة ، مما يبطئ تدفق الدم ويمنع الدم الغني بالأكسجين من الوصول إلى عضلة القلب، أخبر الطبيب أن طريقة تجنب ذلك هي الاهتمام بنظامك الغذائي وممارسة الرياضة يوميًا وتجنب الكحول والتبغ والاستمرار في إجراء فحوصات منتظمة.

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لا تعطي أي تحذير وتقتل بصمت.. ما هي النوبة القلبية الصامتة ؟

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