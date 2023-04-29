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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ضيق ورخيص.. الملياردير إيلون ماسك يعيش في منزل صادم|شاهد

بعد بيعه 6 قصور..
بعد بيعه 6 قصور.. لن تصدق أين يعيش إيلون ماسك الآن

انتقل الملياردير «إيلون ماسك» الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وSpaceX، وهو من بين أغنى المليارديرات في العالم، إلى بيت صغير مساحته 37 مترًا مربعًا في بوكا تشيكا بولاية تكساس الأمريكية، بالقرب من مقر شركته الرئيسي في SpaceX.

على الرغم من ثروته، اختار ماسك الوفاء بوعده ببيع جميع ممتلكاته المادية تقريبًا بما في ذلك 6 قصور في كاليفورنيا، ومغادرة الولاية.

يُطلق على المنزل الصغير ذو الحزمة المسطحة الذي يقيم فيه حاليًا إيلون ماسك اسم "كازيتا"، وهو عبارة عن وحدة سكنية ملحقة صنعتها شركة boxabl.

 

سعر منزل إيلون ماسك الجديد 

شارك إيلون ماسك في تغريدة مفادها أن مقر إقامته الرئيسي هو منزل في ستاربيز بوكا تشيكا، وقد كلفه حوالي 50000 دولار.

وأضاف أيضًا أنه يجد المنزل رائعًا، كما ذكر أنه يمتلك منزلاً واحدًا فقط وهو دار للمناسبات في منطقة الخليج.

وقال أيضًا إنه إذا باع هذا المنزل، فقد لا يتم استخدامه كثيرًا ما لم تشتريه عائلة كبيرة وهو أمر ممكن في المستقبل.

مواصفات منزل إيلون ماسك الجديد

ووفقًا لموقع Boxabl على الويب، يوفر المنزل الصغير بعض الميزات الرائعة، بما في ذلك مطبخ مجهز بالكامل مع ثلاجة كبيرة وحوض مزدوج وفرن وميكروويف وغسالة أطباق وخزائن شاكر أنيقة.

يشتمل الحمام على دش/بانيو عميق، حوض وعاء، منضدة كبيرة، مرآة بإضاءة خلفية وباب زجاجي منزلق.

تبلغ مساحة غرفة المعيشة 375 قدمًا مربعًا وتتميز بأبواب ونوافذ واسعة، أرضيات خشبية مركبة، مركز مدمج للكي، غسالة / مجفف، مدفأة وتكييف.

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