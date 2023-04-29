دوري أبطال إفريقيا| بلوزداد في مهمة "شبه مستحيلة" ضد صن داونز.. والترجي يستضيف شبيبة القبائل

يحل فريق شباب بلوزداد الجزائري ضيفا على نظيره صن داونز، اليوم السبت، في تمام الرابعة عصرا، على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد”، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحسم صن داونز التأهل إلى نصف النهائي “إكلينيكيا” بعد الفوز العريض على شباب بلوزداد بنتيجة 4-1 في الجزائر.

ويحتاج فريق شباب بلوزداد للفوز على صن داونز برباعية نظيفة، أو بفارق 3 أهداف بشرط تسجيل 5 أهداف أو أكثر، للصعود إلى الدور المقبل وهي مهمة تكاد شبه مستحيلة خاصة وأن اللقاء يقام خارج أرضه.

وقال نبيل الكوكي المدير الفني لفريق شباب بلوزداد:" نعاني من غيابات أمام صن داونز بسبب الإصابة، لكننا سنحاول الاعتماد على تشكيلة متوازنة ومحاولة استغلال كافة الفرص التي تتاح لنا، مع توخي الحذر من هجوم الفريق المنافس.

ويلتقي المتأهل من صن داونز وشباب بلوزداد مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الترجي يستضيف شبيبة القبائل:

كما يستضيف الترجي التونسي نظيره شبيبة القبائل، اليوم السبت، في تمام العاشرة مساء على الملعب الأولمبي “حمادي العقربي”، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

وقطع الترجي خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على شبيبة القبائل بهدف دون رد خارج الديار.

ويفقد فريق الترجي خدمات نجمه الليبي حمدو الهوني أمام شبيبة القبائل بسبب الإصابة، كما انتهى مشوار حسام دقدوق مع الفريق في دوري الأبطال هذا الموسم، لتنفيذ عقوبة الإيقاف 3 أشهر بسبب تعاطيه المنشطات.

في المقابل، يأمل فريق شبيبة القبائل في تحقيق ريمونتادا أمام الترجي، بعد الهزيمة المخيبة في لقاء الإياب.

ويلعب المتأهل من الترجي وشبيبة القبائل مع المتأهل من الأهلي والرجاء المغربي، في الدور نصف النهائي.