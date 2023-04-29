بعد أسبوعين من التداولات المضطربة.. النفط يتراجع في الأسواق الدولية

تراجعت أسعار النفط على مدار الفترة الماضية، مسجلة تراجعًا جديدًا للأسبوع الثاني على التوالي، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

وهبطت الأسعار، وذلك على الرغم من ارتفاعها في آخر جلسات الأسبوع، الجمعة، بأكثر من اثنين بالمائة.

ونزلت الأسعار، بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجع إنتاج النفط الخام، وفي الوقت نفسه زيادة الطلب على الوقود.

وخلال تداولات الجمعة، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بواقع 1.17 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 79.54 دولار للبرميل عند التسوية.

وقفز العقد الأكثر تداولا لشهر يوليو 2.7 بالمئة إلى 80.33 دولار عند التسوية.

وزاد خام غرب تكساس الأميركي بجلسة الجمعة بواقع 2.02 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 76.78 دولار عند التسوية.

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، فقد انخفض إنتاج الخام في فبراير إلى 12.5 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر.

وارتفع الطلب على الوقود إلى ما يقرب من 20 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر.

سجل خام برنت خلال الأسبوع الماضي تراجعًا بنحو 3 بالمئة، كما تراجع في الأسبوع السابق بنحو 5 بالمئة.