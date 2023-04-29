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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: الرجاء المغربي سيهاجم الأهلي مبكرا لتسجيل هدف في بداية المباراة

النادي الأهلي
النادي الأهلي

قال محمد الصايغ، الناقد الرياضي، أن فوز النادي الأهلي في مباراة الذهاب يعزز من موقفه قبل مواجهة اليوم المرتقبة، مضيفًا: "لكن في الوقت نفسه يجب على لاعبي الأهلي الحذر لأن فريق الرجاء ليس لديه ما يبكي عليه ؛ مضيفا أن مباراة اليوم لن تكون سهلة، ومدرب الرجاء المغربي سيبدأ اللقاء بخطة هجومية منذ البداية من أجل تسجيل الأهداف .

وقال الصايغ خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "DMC" ؛ أن مواجهة الأهلي والرجاء المغربي المقرر لها مساء اليوم في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا من المباريات الهامة ؛" مشيرًا إلى أن الرجاء يحتاج إلى الفوز بفارق 3 أهداف لكي يتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وتابع أن الأهلي تدرب على ملعب محمد الخامس الذي يستضيف المباراة، وكل اللاعبين جاهزين باستثناء 6 لاعبين أبرزهم عمرو السولية الذي يمثل خطورة كبيرة جدًا على أي فريق منافس وغيابه سيكون مؤثرًا لكن مارسيل كولر دائمًا لديه البديل الجاهز.

واشار إلى أن  "حضور جماهير الرجاء سيحفز لاعبي الفريق المغربي بشكل كبير، لكن في النهاية لاعبي الأهلي يمتلكون خبرات اللعب في مثل هذه الأجواء".

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