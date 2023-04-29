أخبار التوك شو.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى



مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت .. فيديو

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم السبت 29-4-2023 ، عبر برنامجها “صباح البلد” الذي يرأس تحريره أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

1500 جنيه للإردب.. مدبولي: هدفنا زيادة مكاسب الفلاح من توريد القمح|فيديو

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة تدعم توريد القمح المحلي بقيمة 45 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم رفع سعر إردب توريد القمح من 1250 جنيها إلى 1500 جنيه.

الحكومة تزف خبرًا سارًا بشأن قطاع السياحة.. تفاصيل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع السياحة يحقق خلال هذه الفترة طفرات كبيرة، متابعًا أن هناك رغبة من رجال السياحة بإضافة القطاع لـ المبادرة التي تم إطلاقها بسعر فائدة 11% للقطاعات الإنتاجية منها الصناعة والزراعة.



رئيس الوزراء: نستهدف تنفيذ برنامج طروحات بما يعادل ملياري دولار

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة تستهدف تنفيذ برنامج طروحات بما يعادل ملياري دولار، متابعا: الدولة تقدم للقطاع الخاص إمكانية المشاركة في المشروعات الجديدة.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 29 أبريل

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت 29-4- 2023.

سبب إلغاء امتحانات «التابليت» لـ الثانوية العامة.. وحالة وحيدة لعودتها| تفاصيل

تحدث محمد الشرقاوي، كاتب صحفي متخصص في ملف التعليم، عن سبب قرار إلغاء امتحانات الثانوية العامة عن طريق “التابليت”، كما كشف عن الحالة الوحيدة لعودتها.

برد وأمطار .. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، اليوم السبت، في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

السرّ بأشجار الأكاسيا.. المشروبات الغازية مهددة بالإنقراض بسبب حرب السودان

أفادت فضائية العربية في تقريرًا لها أن الصمغ العربي مكون رئيسي يدخل بصناعة المشروبات الغازية وبصناعة الحلوى ومستحضرات التجميل، وهذه المادة باتت تهدد الشركات المنتجة بسبب الحرب في السودان كون هذا البلد يمد العالم بالصمغ بنسبة 70%.



متحدث الجيش السوداني: لا وجود لمليشيا الدعم السريع فى مطار الخرطوم

أكد العميد نبيل عبدالله، المتحدث باسم الجيش السوداني، أن الأوضاع في البلاد تحت سيطرة القوات المسلحة.

منخفض جوي ورياح أوروبية.. تحذير جديد من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، اليوم السبت، في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.