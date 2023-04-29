عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى


مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت .. فيديو
قدمت الإعلامية هند النعساني، تقرير فيديو عن  أسعار الذهب، اليوم السبت 29-4-2023 ، عبر برنامجها “صباح البلد” الذي يرأس تحريره أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

 

1500 جنيه للإردب.. مدبولي: هدفنا زيادة مكاسب الفلاح من توريد القمح|فيديو
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة تدعم توريد القمح المحلي بقيمة 45 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم رفع سعر إردب توريد القمح من 1250 جنيها إلى 1500 جنيه.

 

الحكومة تزف خبرًا سارًا بشأن قطاع السياحة.. تفاصيل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع السياحة يحقق خلال هذه الفترة طفرات كبيرة، متابعًا أن هناك رغبة من رجال السياحة بإضافة القطاع لـ المبادرة التي تم إطلاقها بسعر فائدة 11% للقطاعات الإنتاجية منها الصناعة والزراعة.
 

رئيس الوزراء: نستهدف تنفيذ برنامج طروحات بما يعادل ملياري دولار
قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة تستهدف تنفيذ برنامج طروحات بما يعادل ملياري دولار، متابعا: الدولة تقدم للقطاع الخاص إمكانية المشاركة في المشروعات الجديدة.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 29 أبريل
استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت 29-4- 2023.

 

سبب إلغاء امتحانات «التابليت» لـ الثانوية العامة.. وحالة وحيدة لعودتها| تفاصيل

تحدث محمد الشرقاوي، كاتب صحفي متخصص في ملف التعليم، عن سبب قرار إلغاء امتحانات الثانوية العامة عن طريق “التابليت”، كما كشف عن الحالة الوحيدة لعودتها.

 

برد وأمطار .. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن طقس الساعات المقبلة
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، اليوم السبت، في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

 

السرّ بأشجار الأكاسيا.. المشروبات الغازية مهددة بالإنقراض بسبب حرب السودان
أفادت فضائية العربية في تقريرًا لها أن الصمغ العربي مكون رئيسي يدخل بصناعة المشروبات الغازية وبصناعة الحلوى ومستحضرات التجميل، وهذه المادة باتت تهدد الشركات المنتجة بسبب الحرب في السودان كون هذا البلد يمد العالم بالصمغ بنسبة 70%.
 

متحدث الجيش السوداني: لا وجود لمليشيا الدعم السريع فى مطار الخرطوم
أكد العميد نبيل عبدالله، المتحدث باسم الجيش السوداني، أن الأوضاع في البلاد تحت سيطرة القوات المسلحة.

 

منخفض جوي ورياح أوروبية.. تحذير جديد من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، اليوم السبت، في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

 

التوك شو الذهب اسعار الذهب مجلس الوزراء القمح الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. المؤبد لـ معتز مطر و4 آخرين في قضية الانضمام لجماعة إرهابية

رايحة على 50 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

فسخ التعاقد بـ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة لإخلاء الوحدات السكنية

560 جنيهًا دفعة واحدة|استمرار تراجع الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بعد صورها الجريئة مع خطيبها.. رد صادم من نادين نجيم

بعائد مرتفع ولمدة عام| ما هي شهادة الاستثمار الجديدة بالبنك الأهلي

الدولار يسقط.. 19 دولة توجه ضربة قاضية للأخضر في يونيو| خسائره تتوالى

تملكه هوى مسعور.. حيثيات تأييد حكم الإعدام على قاتل نيرة أشرف

ترشيحاتنا

إدارج على قوائم الإرهاب ومراقبة 5 سنوات.. قرار عاجل ضد معتز مطر

وزير النقل: شبكة القطار الكهربائي السريع تختصر نصف وقت الرحلات بين المحافظات

تجار ذهب يطالبون بإنشاء جهة حكومية لضبط تسعير المعدن الاصفر

زيادة عدد المدارس بشمال سيناء 10 أضعاف خلال الـ 5 سنوات الأخيرة

المالية: فرض 15% حد أدنى من أنشطة الشركات متعددة الجنسيات مستحقات ضريبية

كورونا لم ينته.. متحور جديد يجبر البشر على ارتداء الكمامات من جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|أول رد من رضوى الشربيني بعد هجوم ياسمين عز عليها.. سعر إطلالة شيرين عبد الوهاب في دبي

أقل فى السعر .. طريقة عمل تورتة الكريم شانتى بالكيكة المشكلة

هاني الناظر يفجر مفاجأة.. تصرف شائع يؤدي للإصابة بسرطان الجلد

رواتب مجزية وتأمين إجتماعي| وظائف خالية بمحافظة القاهرة لهذه الكليات.. الحق الفرصة

فيديو

وصلت للجزمة.. خناقة شوارع على الفيسبوك بين رضوى الشربيني وياسمين عز|القصة كاملة

شيرين عبدالوهاب تشعل حفل دبي بتصريحات جريئة وإطلالة مبهرة/فيديوجراف

لوسي: التمثيل اخدني من الرقص.. واعتذرت عن الأفراح لانشغالي بالأعمال الفنية

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ