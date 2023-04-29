سبب إلغاء امتحانات «التابليت» لـ الثانوية العامة.. وحالة وحيدة لعودتها| تفاصيل

تحدث محمد الشرقاوي، كاتب صحفي متخصص في ملف التعليم، عن سبب قرار إلغاء امتحانات الثانوية العامة عن طريق “التابليت”، كما كشف عن الحالة الوحيدة لعودتها.

وقال “الشرقاوي”، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، إنه في حالة وقوع السيستم أثناء امتحان من امتحانات الثانوية العامة، فإن من صلاحيات الوزير إصدار قرار بإنجاح جميع الطلاب، ما يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص وظلم للطلبة المتفوقين والمتوسطين أيضًا.

وأكد أن تجربة الامتحانات الإلكترونية ما زالت قائمة في كل من الصف الأول والثاني الثانوي لحين الوصول لسيستم خالٍ تمامًا من الأخطاء، ومن ثم تطبيقه على الصف الثالث الثانوي.

حالة وحيدة لعودتها

وأوضح أنه عندما تتأكد الدولة المصرية من بنيتها التحتية التكنولوجية في المدارس ومعلمي التطور التكنولوجي داخل المدارس، وإتمام التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات، سيتم حينها إعلان أن امتحان الثانوية العامة إلكتروني بشكل كامل من خلال التابليت.

وأضاف أن “التابليت” ما هو إلا وسيلة يؤدي بها الطالب الامتحان، فالورقة الامتحانية بمواصفاتها وأسلوب التقييم من الممكن أن يتم وضعها على تابليت أو على ورقة، معقبًا: “مرجعناش لورا ولا حاجة”.