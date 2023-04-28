قرار جديد لمنع تكرار مشاكل العام الماضي في امتحانات الثانوية العامة 2023

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد برنامج تدريبي لـ رؤساء ومراقبي أول اللجان، على الإجراءات الخاصة بأعمال امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد برنامج تدريبي لـ رؤساء ومراقبي أول اللجان، على الإجراءات الخاصة بأعمال امتحانات الثانوية العامة 2023، من خلال تقنية الفيديو كونفرنس، في الفترة من 20 لـ 30 مايو المقبل.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الوزارة حرصت هذا العام على اتخاذ إجراءات جديدة وحازمة للاستعداد المبكر لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بعد حصر جميع المشكلات التي واجهت الامتحانات خلال الأعوام الماضية، حيث تقرر تفاديها هذا العام.

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد برنامج تدريبي لمقدري الدرجات على التصحيح الإلكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ؛ لضمان أعلى مستويات الموضوعية والعدالة بين الطلاب





جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 النهائي بعد جدل التوقيت الصيفي

الاثنين 12 يونيو 2023: التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 13 يونيو 2023: الاقتصاد - الإحصاء.

الأحد 18 يونيو 2023: اللغة العربية.

الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 25 يونيو 2023: الكيمياء - الجغرافيا.

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.

الأحد 2 يوليو 2023: الفيزياء - التاريخ.

الثلاثاء 4 يوليو 2023: الاستاتيكا.

الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

الأحد 9 يوليو 2023: الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس.

الثلاثاء 11 يوليو 2023: الديناميكا.

الخميس 13 يوليو 2023: الأحياء - الجبر - الفلسفة.