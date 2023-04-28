8 قرارات عاجلة لضمان نزاهة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

تدريب رؤساء لجان السير على كيفية مراجعة بيانات الطالب على ورقة الإجابة.

تشكيل لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الالكتروني لامتحان كل مادة للتأكد من التزامه بالمعايير الموضوعة.