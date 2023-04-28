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تعليم

8 قرارات عاجلة لضمان نزاهة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

رضا حجازي
رضا حجازي

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة لضمان نزاهة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وشملت قرارات وزير التربية والتعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ما يلي :

  • اجراء عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني.

 

  • الاستعانة بالعناصر الكفء من ذوي الخبرة عند إجراء امتحانات الثانوية العامة وبدرجة عالية من الشفافية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

 

  • عقد برنامج تدريبي لمقدري الدرجات على استخدام مستويات التقدير (Rubrics)، في ضوء تصحيح الامتحانات بشكل إلكتروني؛ لضمان أعلى مستويات الموضوعية والعدالة بين الطلاب.

 

  • عمل مسح ضوئي لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء لكل سؤال على “سيستم” التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح، وفي حالة وجود فرق واضح بين تقييم المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث لوضع التقييم النهائي للدرجة.

 

  • عقد برنامج تدريبي لرؤساء ومراقبي أول اللجان، من خلال تقنية الفيديو كونفرنس، في الفترة من 20 لـ 30 مايو المقبل؛ على الإجراءات الخاصة بأعمال الامتحان.

 

  • وضع باركود أعلى وأسفل البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية؛ لضمان حق الطالب في حالة التظلم من التصحيح تفاديًا لأي محاولات تلاعب بالنتائج.

 

  •  تدريب رؤساء لجان السير على كيفية مراجعة بيانات الطالب على ورقة الإجابة.
  •  
  •  تشكيل لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الالكتروني لامتحان كل مادة للتأكد من التزامه بالمعايير الموضوعة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 النهائي بعد جدل التوقيت الصيفي

الاثنين 12 يونيو 2023: التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 13 يونيو 2023: الاقتصاد - الإحصاء.

الأحد 18 يونيو 2023: اللغة العربية.

الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 25 يونيو 2023: الكيمياء - الجغرافيا.

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.

الأحد 2 يوليو 2023: الفيزياء - التاريخ.

الثلاثاء 4 يوليو 2023: الاستاتيكا.

الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

الأحد 9 يوليو 2023: الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس.

الثلاثاء 11 يوليو 2023: الديناميكا.

الخميس 13 يوليو 2023: الأحياء - الجبر - الفلسفة.

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