المدارس الثانوية للطلاب: اضبطوا ساعة التابلت على التوقيت الصيفي بهذه الخطوات

نشرت المدارس الثانوية تنبيها عاجلا عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، بعد تطبيق التوقيت الصيفي .
و قالت المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، ضرورة تحديث الساعة فى التابلت طبقا لـ التوقيت الصيفي .
وأضافت المدارس الثانوية في تنبيهاتها لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، أنه يمكن ضبط ساعة التابلت على التوقيت الصيفي من خلال الخطوات التالية :
* الضبط
* الإدارة العامة
* التاريخ والوقت
*قم بتفعيل خيار التاريخ والوقت التلقائي automatic date and time.
وكانت قد أعلنت المدارس الثانوية ، خطوات تهيئة وتجهيز التابلت لـ امتحانات الترم الثاني 2023 التي سيخوضها طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا على التابلت ، حيث تم التنبيه على اتباع الخطوات التالية لتجهيز التابلت لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي :
- الضغط على الاختيار "الشاشة" والتأكد من وضع الرؤية "فاتح" وليس مظلمة، وضبط زمن توقف الشاشة على ٣٠ دقيقة.
- الضغط على إمكانية الوصول، ثم نختار التطبيقات المثبتة، ثم يظهر تطبيق Swift access، ويظهر اختيارين غير مفعلين، قم بتفعيل الاختيار الأول فقط، وتختار السماح.
- الضغط على تحديث البرنامج، ثم من أعلى الجهة اليسرى نختار الاختيار الأول"تثبيت وتنزيل"وننتظر حتى يتم التحميل وتظهر عبارة "برنامجك محدث"
- وفى حالة ظهور كلمة تحديث يتم الضغط عليها لتحديث النظام.
- بالنسبة لـ أيقونة منصة الاختبار Swift access تأكد من أن الإصدار الموجود هو V.1.6.9
- بالنسبة لـ أيقونة Knox manage أو Knox اضغط على الـ ٣ شروط الموجودين أعلى اليسار
- ومن الأسفل نختار About
- ثم اضغط على Update
- ثم اضغط على Ok
- تأكد من وجود كلا من: الاختيار فتح باللون الاخضر .. والاختيار غلق باللون الأبيض
- فى حالة ظهور كلمة تحديث يتم الضغط عليها.