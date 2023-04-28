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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المدارس الثانوية للطلاب: اضبطوا ساعة التابلت على التوقيت الصيفي بهذه الخطوات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشرت المدارس الثانوية تنبيها عاجلا عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، بعد تطبيق التوقيت الصيفي .

و قالت المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : على  طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، ضرورة تحديث الساعة فى التابلت طبقا لـ التوقيت الصيفي .

وأضافت المدارس الثانوية في تنبيهاتها لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، أنه يمكن ضبط ساعة التابلت على التوقيت الصيفي من خلال الخطوات التالية :

* الضبط 

* الإدارة العامة 

* التاريخ والوقت 

*قم بتفعيل خيار التاريخ والوقت التلقائي automatic date and time.

وكانت قد أعلنت المدارس الثانوية ، خطوات تهيئة وتجهيز التابلت لـ امتحانات الترم الثاني 2023 التي سيخوضها طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا على التابلت ، حيث تم التنبيه على اتباع الخطوات التالية لتجهيز التابلت لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي :

  • الضغط على الاختيار "الشاشة" والتأكد من وضع الرؤية "فاتح" وليس مظلمة، وضبط زمن توقف الشاشة على ٣٠ دقيقة.
  • الضغط على إمكانية الوصول، ثم نختار التطبيقات المثبتة، ثم يظهر تطبيق Swift access، ويظهر اختيارين غير مفعلين، قم بتفعيل الاختيار الأول فقط، وتختار السماح.
  • الضغط على تحديث البرنامج، ثم من أعلى الجهة اليسرى نختار الاختيار الأول"تثبيت وتنزيل"وننتظر حتى يتم التحميل وتظهر عبارة "برنامجك محدث"
  • وفى حالة ظهور كلمة تحديث يتم الضغط عليها لتحديث النظام.
  • بالنسبة لـ أيقونة منصة الاختبار Swift access تأكد من أن الإصدار الموجود هو V.1.6.9
  • بالنسبة لـ أيقونة Knox manage أو Knox اضغط على الـ ٣ شروط الموجودين أعلى اليسار
  • ومن الأسفل نختار About
  • ثم اضغط على Update
  • ثم اضغط على Ok
  • تأكد من وجود كلا من: الاختيار فتح باللون الاخضر .. والاختيار غلق باللون الأبيض
  • فى حالة ظهور كلمة تحديث يتم الضغط عليها.

تنبيه عاجل بشأن ضبط ساعة التابلت على التوقيت الصيفي
تنبيه عاجل بشأن ضبط ساعة التابلت على التوقيت الصيفي
تنبيه عاجل بشأن ضبط ساعة التابلت على التوقيت الصيفي
تنبيه عاجل بشأن ضبط ساعة التابلت على التوقيت الصيفي
تنبيه عاجل بشأن ضبط ساعة التابلت على التوقيت الصيفي
تنبيه عاجل بشأن ضبط ساعة التابلت على التوقيت الصيفي
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