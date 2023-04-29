الرئيس الأوكراني: ما زلنا في حاجة لأسلحة معينة لقدرتها على حسم صراعنا مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده لا تزال في حاجة إلى ما وصفه بـ "أسلحة معينة"، وأن الخطر الرئيسي الذي يواجه قواته هو ما إذا سيكون لديهم ما يكفي من الذخيرة التي يحتاجونها من عدمه.

وأكد زيلينسكي - خلال مقابلة أوردتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /السبت/ - أن الأسلحة أمر حاسم في لحظات إنهاء الصراع الدائر بين بلاده وروسيا، لافتا إلى أن بلاده تعد هجوما مضادا مرتقبا للغاية ضد القوات الروسية وأنه "سيتم" /على حسب تعبيره/.. غير أنه أشار إلى عدم جاهزيته للإعلان بالتفصيل عن موعد الهجوم وكيفية إتمام المهمة.

