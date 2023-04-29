كاتب صحفي: الإقتصاد السوداني ينهار والشعب المتضرر الأول .. فيديو

قال الكاتب الصحفي جمال عفيفي، إن الإقتصاد السوداني ينهار والشعب هو المتضرر الأول والوحيد من هذه الاشتباكات، ولابد وأن يكون هناك تحرك سريع من جميع الأطراف الدولية لحل هذه الاشتباكات وفضها في أسرع وقت ممكن.

أضاف "جمال عفيفي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائيه، أن ما يحدث في السودان يؤثر علي المنطقة بشكل كبير ويؤثر علي جميع الدول العربية، مشيراً إلى أن الذي يحدث في السودان يؤثر علي مصر بشكل كبير لأن السودان تمثل لمصر عمق استراتيجي هام وكلما تأثرت السودان من شئ كلما تأثرت مصر.

وتابع جمال عفيفي، أن هناك تحركات دولية وإقليمية للسعي الي تهدئة الأوضاع والعودة الي مائدة المفاوضات مرة أخري داخل السودان.