حصلوا على تأشيرة سعودية.. إجلاء 40 مواطنًا روسيًا من السودان إلى جدة

أعلن القنصل العام الروسي في جدة، يوسوب أباكاروف، عن إجلاء قرابة 40 مواطنًا روسيًا من السودان إلى السعودية.

وحسب “روسيا اليوم”، أشار أباكاروف إلى أن من بين هؤلاء المواطنين، عائلات وموظفون بإحدى الشركات الروسية وعاملون بالأمم المتحدة.

وبحسب الدبلوماسي الروسي، يصل حوالي 2000 شخص يوميًا إلى ميناء جدة بالعبّارات أو على متن سفن حربية من السودان.

وقال القنصل العام: "قامت عدة مجموعات من المواطنين الروس، على مسؤوليتهم الخاصة، بالخروج من الخرطوم ومدن سودانية أخرى إلى بورتسودان.. وفي وقت لاحق تم إجلاؤهم على متن السفن إلى جدة، ووصل عددهم إلى أربعين روسيا".

وأوضح أن "الجميع حصل على تأشيرة سعودية مجانية، وإقامة مجانية في الفندق لمدة يومين، بالإضافة إلى الطعام".