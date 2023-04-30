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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 30 أبريل 2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي  نحو  30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 30-4-2023.

 

استقرار الأسعار

ومع بداية تعاملات اليوم الأحد،شهد سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا للأسبوع الخامس علي التوالي.

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت.. فيديو

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر البنوك الخاصة

وبلغ  متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 30-4-2023، نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، في بنوك " فيصل الاسلامي، قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي المتحد، الامارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، ابوظبي التجاري، الاسكندرية، كريدي أجريكول، بلوم،التجاري الدولي CIB".
 

أقل سعر 

سجل  أقل دولار أمام الجنيه لدي البنوك نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع  في بنوك “مصر، الأهلي، التنمية الصناعية”.

أعلي سعر

 
وجاء أعلي سعر للدولار مقابل الجنيه بمقدار  5 قروش ليصل لت30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

شهادات ادخارية

وفي وقت سابق طرح البنك الأهلي المصري، عددا من الشهادات الإدخارية ذات عائد ثابت ومتغير وبمدد زمنية مختلفة، منها شهادة ادخار البنك الأهلي الجديدة شهادة الاستثمار (ب)، والتي تتيح للعميل استرداد أمواله بعد عام واحد فقط، بعد رفع الفائدة من البنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

طرح أذون

وخلال الخميس الماضي طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 39,5 مليار جنيه من أجلي 182 و 364 يوما، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

 

قال البنك المركزي المصري إنه باع أجلي الخزانة نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة والوفاء بالإلتزامات المطلوبة من الحكومة.

 

تضمنت عمليات طرح أجل 182 يوما بقيمة 23.5 مليار جنيه، بعائد فائدة مقبول 23.523% في المتوسط، وأعلي سعر فائدة بنسبة 23.601% و بلغ أقل سعر فائدة نحو 23.001% بإجمالي 144 طلبا جري الإكتتاب عليها.

 

وصل إجمالي ما تم طرحه من أجل 364 يوما  بـ16 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 23.522% و أقل سعر فائدة نحو 20.001% بأقل عائد و 23.601% كأعلي عائد فائدة بإجمالي 90 طلبا مقدما.


 مواعيد العمل في البنوك

تستأنف البنوك عملها اليوم الأحد بعد انتهاء العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، إذ تستقبل البنوك العملاء من الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا، بالرغم من بدء الموظفين بالبنوك عملهم في الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا يوميا.

وخلال الأسبوع الماضي عادت البنوك من الإجازة الممنوحة من البنك المركزي بواقع 6 أيام متصل بمناسبة عيد الفطر المبارك وتحرير سيناء.

 

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