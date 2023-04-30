قبل انطلاقها السبت|10 خطوات للتعامل مع منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج الإلكترونية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني” من يوم السبت القادم الموافق 6 مايو 2023 ليوم الخميس 11 مايو 2023 لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

بينما تبدأ امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني” لطلاب الصفوف من الأول الإعدادي حتى الثالث الاعدادي من السبت 13 مايو 2023 حتى الخميس 18 مايو 2023 ، وتبدأ امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني” لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من السبت 13 مايو 2023 وتستمر حتى الاحد 21 مايو 2023.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد خطوات الدخول على منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني”:

ادخل على رابط منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني” من خلال الضغط على :

https://sabroad.emis.gov.eg/

اختر من القائمة نظام الامتحانات

اختر الدخول لمنصة الاختبارات والتي يمكن الدخول عليها برابط مباشر من خلال الضغط على :https://exam.abroad.moe.gov.eg/

اختر المرحلة الدراسية للطالب الاعدادية او الثانوية

سجل دخول واكتب ايميل الطالب والباسورد التى تبدأ بكلمة Egypt

افتح منصة الاختبارات وسترى اسم الطالب وايميله والصف الدراسى

اختر من القائمة الاختبارات Exams

شرط أساسي أن يتم عمل سماح للكاميرا

شرط أساسي أن يتم السماح بمشاركة الشاشة سطح الكمبيوتر ( لمتابعة كل تحركات الطالب على الجهاز من فتح اى ملف او موقع)

ستظهر امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني” المتاحة للدخول حسب الجدول المعلن من الوزارة

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، السماح للطلاب من أبنائنا في الخارج الذين تخلفوا عن تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 أن يتقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السماح للطلاب من أبنائنا في الخارج ممن تعثروا في التقديم في الموعد المحدد على الموقع الالكتروني لظروف طارئة، بتأدية الامتحانات مع امتحانات الدور الثاني.