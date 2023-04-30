كريم شحاتة: الأهلي سيواجه صن داونز في النهائي.. والأحمر قادر على حصد اللقب

أكد الإعلامي كريم شحاتة، إن النادي الأهلي قادر على التفوق على الترجي التونسي في مباراة نصف النهائي، مشيرا إلى أن الفريق التونسي لبس بقوة السنوات الماضية.

وقال كريم في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الأهلي سيواجه صن داونز في المباراة النهائية، والأحمر قادر على حصد اللقب الافريقي".

وتابع: "مارسيل كولر أدار مباراة الرجاء بشكل رائع، والأهلي كان قادر على الفوز في المغرب".

يُذكر أن الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح في الفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-0.