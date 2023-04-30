رئيس إذاعة القرآن الكريم: كثرة الإعلانات ليس بأيدينا ونعتذر للمستمعين

قال الدكتور رضا عبد السلام رئيس إذاعة القرآن الكريم، إنهم تعاهدوا خلال شهر رمضان الماضي على تقديم كل ما هو جديد سواء في البرامج أو في التلاوات القرآنية، موضحا أنه في قرآن المغرب خلال شهر رمضان كانت معظمها جديدا لم يذاع من قبل.

وتابع رضا عبد السلام خلال مداخلته لبرنامج من مصر مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على قناة سي بي سي، أن ذلك أيضا في المسابقة اليومية للقرآن الكريم، بالإضافة إلى بث القرآن الكريم بـ34 تلاوة مختلف من أعلام القراء.

خالص الاعتذار لمستمعينا



وأضاف: “أعلم أن معظم مستمعينا مستاؤون مما يفصل بينهم وبين المواد الإذاعية، فهذا ليس بيدنا، لكن حاولنا أن نقدم أفضل ما عندنا وبذلنا في ذلك جهدا كبيرا، وفي القريب العاجل سيتم حل تلك الإشكالية ونقدم خالص الاعتذار لمستمعينا”.