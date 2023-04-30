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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس إذاعة القرآن الكريم: كثرة الإعلانات ليس بأيدينا ونعتذر للمستمعين

إذاعة القران الكريم
إذاعة القران الكريم

قال الدكتور رضا عبد السلام رئيس إذاعة القرآن الكريم، إنهم تعاهدوا خلال شهر رمضان الماضي على تقديم كل ما هو جديد سواء في البرامج أو في التلاوات القرآنية، موضحا أنه في قرآن المغرب خلال شهر رمضان كانت معظمها جديدا لم يذاع من قبل.

 

وتابع رضا عبد السلام خلال مداخلته لبرنامج من مصر مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على قناة سي بي سي، أن ذلك أيضا في المسابقة اليومية للقرآن الكريم، بالإضافة إلى بث القرآن الكريم بـ34 تلاوة مختلف من أعلام القراء.

 

خالص الاعتذار لمستمعينا

 


وأضاف: “أعلم أن معظم مستمعينا مستاؤون مما يفصل بينهم وبين المواد الإذاعية، فهذا ليس بيدنا، لكن حاولنا أن نقدم أفضل ما عندنا وبذلنا في ذلك جهدا كبيرا، وفي القريب العاجل سيتم حل تلك الإشكالية ونقدم خالص الاعتذار لمستمعينا”.

اذاعة القران الكريم رضا عبد السلام عمرو خليل شهر رمضان التلاوات القرآنية

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