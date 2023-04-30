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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل شهادة الطالب المتلبس بالغش في الامتحانات حرام؟.. علي جمعة يرد

الغش في الامتحان
الغش في الامتحان

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف على سؤال ورد إليه يقول “هل الشهادة التي حصل عليها الطالب الذي غش في الامتحانات حرام؟”.


وقال علي جمعة، في برنامج "من مصر" على فضائية "سي بي سي"، إن السلسال الذي يحكم بأن الغش حرام وأن ما بعده حرام وما بعده حرام إلى مالا نهاية ليس من الفقه الإسلامي، ولكننا نمنع الغش من البداية أصلا ونحكم بحرمته.


وأكد علي جمعة، أن النبي الكريم قال "المتلبس بما لم يعط كلابس ثوبي زور" والغش حرام في الإسلام شرعا.

وأضاف علي جمعة، أن هذا الذي ارتكب واقعة الغش عليه أن يتوب عن هذا الأمر لأنه نوع من أنواع الخداع والمكر والغش.

وتابع: لا أحد يعلم كم الغش الذي غشه الطالب في الامتحان وهل هي التي ساعدته للنجاح بشكل كامل أم بشكل جزئي، وعليه في النهاية أن يتوب عن هذا الفعل ويستغفر عنه.

 

الغش البسيط في الامتحان

 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "ما حكم الغش البسيط في الامتحانات، الذي يحتاج الطالب فيه لمن يذكره بالمعلومة فقط؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال، أن الغش في الامتحانات حرامٌ شرعًا، وهو من أخطر المشاكل التي تواجه العملية التعليمية، والطالب الذي يغش يظلم نفسه أولًا من حيث ارتكابُه عملًا محظورًا شرعًا يأثم عليه؛ ويظلم غيره ممن يستحقون التقدم عليه في الترتيب بحسب التفوق في نيل الدرجات؛ لذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغش، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «... مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» (رواه مسلم).

وتابع: يستوي في تحريم الغش أن يكون في المواد الأساسية أو التكميلية أو في امتحانات القدرات، ويدخل فيه أيضًا الغش البسيط الذي يحتاج الطالب فيه إلى من يذكِّره ولو بجزء قليل من الإجابة أو المعلومات ليتذكر بقيتها؛ فكلُّ ذلك منهيٌّ عنه شرعًا.
 

 

علي جمعة الأزهر الامتحانات الغش الفقه الإسلامي

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