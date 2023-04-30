التوقيت الصيفي في مصر.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد

بعد الإعلان عن التوقيت الصيفي في مصر ، يبحث الكثير يوميا عن مواقيت الصلاة اليوم، بعد تغير مواقيت الصلاة وتقديمها ، ولهذا نقدم في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم السبت في إطار الخدمة الإخبارية اليومية.

ويهتم كل مواطن على معرفة مواقيت الصلاة اليوم كل في محافظته، ولهذا نرصد في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم السبت بالقاهرة والمحافظات.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر

وأكدت دار الإفتاء، أن التوقيتُ الحاليُّ صحيحٌ يَجبُ الأخذُ به؛ لأنه ثابِتٌ بإقرارِ الـمُتخصِّصين، وهو ما استَقَرَّت عليه اللِّجانُ العِلمية، ولا ينبغي إثارةُ أمثالِ هذه المسائلِ إلَّا في الغُرَفِ العِـلميةِ الـمُغلَقةِ التي يَخرجُ بَعدَها أهلُ الذِّكر فيها مِن الفَلَكِيِّين وعلمـاءِ الجيوديسيا بقرارٍ مُوَحَّدٍ يَسِيرُ عليه الناسُ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83]، وما لم يَحصُل ذلك فالأصلُ بَقاءُ ما كان على ما كان؛ لأنَّ أمرَ العباداتِ الجماعيةِ الـمُشتَرَكةِ في الإسلام مَبنِيٌّ على إقرارِ النِّظامِ العامِّ بِجَمْعِ كَلِمَةِ المسلمين ورَفْضِ التناوُلَاتِ الانفِرادِيَّةِ العَشْوَائيَّةِ للشَّعَائرِ العامَّة، وفي مِثلِ ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ» أخرجه الترمذي وصَحَّحَه مِن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

وأضافت أن دعوى الخطأ في تحديد الفلكيين وعلمـاءِ الجيوديسيا لوقت الفجر هي دعوى باطلة لم تُبْنَ على علمٍ شرعيٍّ أو كَوْنيٍّ صحيح، وهي افتئاتٌ على أهل الاختصاص وأولي الأمر، وشقٌّ لاجتماع المسلمين على ما ارتضاه الله لهم من الالتفاف حول العلماء والأخذ بما صوَّبوه، فلا يجوز القول بها، ولا نشرها في الناس.



مواقيت الصلاة في القاهرة



الفجر: 4:38 ص

الشروق: 6:13 ص

الظهر: 12:52 م

العصر: 4:29 م

المغرب: 7:32 م

العشاء: 8:56 م



الاسكندرية



الفجر: 4:40 ص

الشروق: 6:17 ص

الظهر: 12:57 م

العصر: 4:36 م

المغرب: 7:39 م

العشاء: 9:4 م

المنصورة

الفجر: 4:35 ص

الشروق: 6:11 ص

الظهر: 12:52 م

العصر: 4:30 م

المغرب: 7:33 م

العشاء: 8:58 م



أسيــوط

الفجر: 4:46 ص

الشروق: 6:18 ص

الظهر: 12:53 م

العصر: 4:25 م

المغرب: 7:28 م

العشاء: 8:49 م



المنـيـا

الفجر: 4:46 ص

الشروق: 6:18 ص

الظهر: 12:54 م

العصر: 4:28 م

المغرب: 7:31 م

العشاء: 8:53 م



أســوان

الفجر: 4:47 ص

الشروق: 6:15 ص

الظهر: 12:46 م

العصر: 4:12 م

المغرب: 7:16 م

العشاء: 8:35 م



مطـروح

الفجر: 4:51 ص

الشروق: 6:27 ص

الظهر: 1:8 م

العصر: 4:47 م

المغرب: 7:50 م

العشاء: 9:15 م



السـلوم

الفجر: 4:59 ص

الشروق: 6:35 ص

الظهر: 1:17 م

العصر: 4:56 م

المغرب: 7:58 م

العشاء: 9:24 م



الطـــور

الفجر: 4:34 ص

الشروق: 6:6 ص

الظهر: 12:43 م

العصر: 4:17 م

المغرب: 7:20 م

العشاء: 8:42 م



مرسى علم

الفجر: 4:37 ص

الشروق: 6:6 ص

الظهر: 12:38 م

العصر: 4:6 م

المغرب: 7:10 م

العشاء: 8:29 م