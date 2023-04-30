عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

التوقيت الصيفي في مصر.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

بعد الإعلان عن التوقيت الصيفي في مصر ، يبحث الكثير يوميا عن مواقيت الصلاة اليوم، بعد تغير مواقيت الصلاة وتقديمها ، ولهذا نقدم في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم السبت في إطار الخدمة الإخبارية اليومية.

ويهتم كل مواطن على معرفة مواقيت الصلاة اليوم كل في محافظته، ولهذا نرصد في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم السبت بالقاهرة والمحافظات.

 

مكاسب كبيرة من تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف عليها

مواقيت الصلاة .. المغرب 7:31 مساء والعشاء 8:55

 

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر

 

وأكدت دار الإفتاء، أن التوقيتُ الحاليُّ صحيحٌ يَجبُ الأخذُ به؛ لأنه ثابِتٌ بإقرارِ الـمُتخصِّصين، وهو ما استَقَرَّت عليه اللِّجانُ العِلمية، ولا ينبغي إثارةُ أمثالِ هذه المسائلِ إلَّا في الغُرَفِ العِـلميةِ الـمُغلَقةِ التي يَخرجُ بَعدَها أهلُ الذِّكر فيها مِن الفَلَكِيِّين وعلمـاءِ الجيوديسيا بقرارٍ مُوَحَّدٍ يَسِيرُ عليه الناسُ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83]، وما لم يَحصُل ذلك فالأصلُ بَقاءُ ما كان على ما كان؛ لأنَّ أمرَ العباداتِ الجماعيةِ الـمُشتَرَكةِ في الإسلام مَبنِيٌّ على إقرارِ النِّظامِ العامِّ بِجَمْعِ كَلِمَةِ المسلمين ورَفْضِ التناوُلَاتِ الانفِرادِيَّةِ العَشْوَائيَّةِ للشَّعَائرِ العامَّة، وفي مِثلِ ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ» أخرجه الترمذي وصَحَّحَه مِن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

وأضافت أن دعوى الخطأ في تحديد الفلكيين وعلمـاءِ الجيوديسيا لوقت الفجر هي دعوى باطلة لم تُبْنَ على علمٍ شرعيٍّ أو كَوْنيٍّ صحيح، وهي افتئاتٌ على أهل الاختصاص وأولي الأمر، وشقٌّ لاجتماع المسلمين على ما ارتضاه الله لهم من الالتفاف حول العلماء والأخذ بما صوَّبوه، فلا يجوز القول بها، ولا نشرها في الناس.


مواقيت الصلاة في القاهرة


الفجر: 4:38 ص

الشروق:  6:13 ص
الظهر:  12:52 م
العصر:  4:29 م
المغرب: 7:32 م
العشاء: 8:56 م


الاسكندرية


الفجر: 4:40 ص
الشروق:  6:17 ص
الظهر:  12:57 م
العصر:  4:36 م
المغرب: 7:39 م
العشاء: 9:4 م

المنصورة

الفجر: 4:35 ص
الشروق: 6:11 ص
الظهر: 12:52 م
العصر:  4:30 م
المغرب: 7:33 م
العشاء: 8:58 م


أسيــوط

الفجر: 4:46 ص
الشروق: 6:18 ص
الظهر: 12:53 م
العصر: 4:25 م
المغرب: 7:28 م
العشاء: 8:49 م


المنـيـا

الفجر: 4:46 ص
الشروق: 6:18 ص
الظهر: 12:54 م
العصر: 4:28 م
المغرب: 7:31 م
العشاء: 8:53 م


أســوان

الفجر: 4:47 ص
الشروق: 6:15 ص
الظهر: 12:46 م
العصر: 4:12 م
المغرب: 7:16 م
العشاء: 8:35 م


مطـروح

الفجر: 4:51 ص
الشروق:  6:27 ص
الظهر: 1:8 م
العصر: 4:47 م
المغرب: 7:50 م
العشاء: 9:15 م


السـلوم

الفجر: 4:59 ص
الشروق: 6:35 ص
الظهر: 1:17 م
العصر: 4:56 م
المغرب: 7:58 م
العشاء: 9:24 م


الطـــور

الفجر: 4:34 ص
الشروق: 6:6 ص
الظهر: 12:43 م
العصر: 4:17 م
المغرب: 7:20 م
العشاء: 8:42 م


مرسى علم

الفجر: 4:37 ص
الشروق: 6:6 ص
الظهر: 12:38 م 
العصر: 4:6 م
المغرب: 7:10 م
العشاء: 8:29 م

التوقيت الصيفي في مصر مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة في القاهرة موعد أذان الفجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور غير متوقع في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

بديل جديد لحديد التسليح سعره أقل بنسبة 40%.. اعرف قدراته ومميزاته

راحت | تعليق صادم من المستكاوي على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

قناة مفتوحة| كيف تشاهد مباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم بدوري أبطال إفريقيا ؟

تعليق ناري من عمرو أديب على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

إصابة قوية لمدافع الأهلي أمام الرجاء تثير قلق الجماهير قبل مواجهة الزمالك

الرجاء يهدر ركلة جزاء أمام الأهلي مع نهاية الشوط الأول

ترشيحاتنا

تركيا تغلق مجالها الجوي أمام طائرات فلاي وان أرمينيا

30 مليون كاش.. الأهلي يقرر سداد غرامة كهربا| تفاصيل

الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني رتب الدولاب السياسي

بيان عاجل من حمدوك بشأن مخاوف اندلاع حرب أهلية في السودان

على خطى كهربا.. مفاجأة حول انتقال إمام عاشور للأهلي

ميتلاند كوبري| موقف الخطيب من تعاقد الأهلي مع إمام عاشور.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

11 عاما من الألم.. أمرأة تثير الجدل بفيديو لشىء غير متوقع في معدتها

4 أخطاء وقعت فيها شيرين عبد الوهاب في إطلالتها بدبي

بدون عمليات.. كيف تصغر معدتك بطرق طبيعية؟

الحسد يخترع الشائعة.. جورجينا ترد على أنباء انفصالها عن رونالدو

فيديو

حيثيات تأييد حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. فيديو جراف

سلاح الرجاء لمباغتة الأهلي .. وتعليمات سيد عبد الحفيظ | فيديو

منة فضالي : متعرفش ليه بيطلع عن محمد رمضان إشاعات | فيديو

صوت وصورة من الهضبة.. شبيه عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ