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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد عبد الفتاح: الأهلي تأهل عن جدارة لنصف النهائي.. والسوبر هدفنا القادم

الاهلي
الاهلي

قال خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق نجح في حسم بطاقة التأهل ‏إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا عن جدارة، بعد التعادل في مباراة العودة أمام الرجاء ‏على ملعبه ووسط جماهيره، في إياب ربع النهائي والتفوق في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون رد.‏

وأكد عبد الفتاح أن الرجاء من الفرق المميزة في قارة إفريقيا، إلا أن خبرات لاعبي الأهلي ‏وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني جاءت بمثابة كلمة السر، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين بالمغرب ‏والذي أقيم وسط أجواء حماسية من جماهير الرجاء.‏

وأشار لاعب الأهلي إلى أن الفريق يخوض عدة تحديات سواء على المستوى الإفريقي أو المحلي، ‏وبانتهاء مباراة الرجاء يبدأ الفريق في التحضير لمباراة السوبر المحلي التي تقام يوم الجمعة ‏المقبل في الإمارات.‏

وأشاد عبد الفتاح بلاعبي الأهلي، مؤكدًا أنهم على قدر المسئولية ودائمًا ما يكونون عند حسن ‏الظن بهم، وأنهم نجحوا اليوم في حسم التأهل إلى نصف النهائي بدوري الأبطال حتى يواصل الفريق ‏مشواره بقوة نحو التتويج بلقب البطولة.‏

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