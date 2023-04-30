هل تحميل الملفات من المواقع الإلكترونية حرام؟ علي جمعة يحسم الجدل

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال يقول (هل تحميل الملفات من المواقع التي لا تمتلك حقوقها حرام؟



وقال علي جمعة، في برنامج "من مصر" على فضائية "سي بي سي"، إنه طالما هذا الموقع لم يغلق الباب أمام الزوار وأتاحه للجميع فلا حرج من الاستعمال.

وذكر علي جمعة، أن هذا الموقع نفسه لو كان متعديا على الحقوق الفكرية لغيره ونشرها على موقعه، فهناك نأخذ برأي ابن حجر العسقلاني وذلك بعد كثير من البحث، فهذه المعلومات حينما تكون في فلاشة خاصة لشخص فهذه أصبحت ملكية خاصة له.

وتابع: أما لو تم وضع هذه المعلومات على الانترنت أصبحت ملكية عامة ويجوز استخدامها وتداولها، لأن هذه المسألة لا يمكن ضبطها والفضاء الإلكتروني مفتوح أمام الجميع.

