إيهاب المصري: معلول أظهر شخصية اللاعب الكبير أمام الرجاء

أكد إيهاب المصري لاعب المقاولون العرب السابق، أن علي معلول أظهر شخصية اللاعب الكبير أمام فريق الرجاء المغربي واستطاع أن يقدم مباراة كبيرة دفاعياً.

وتابع إيهاب المصري خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أحمد أسامة عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:" في الشوط الأول معلول كان يدافع وترك حسين الشحات يقوم بالأدوار الهجومية، ومع دخول أحمد عبدالقادر تحرر معلول وأصبح يقدم الواجبات الدفاعية والهجومية.

وأضاف إيهاب المصري: "محمد شريف دخوله أفاد الأهلي رغم عدم تهديده لمرمى الرجاء وكولر استفاد من أخطاء اللاعبين في مباراة صن داونز ونجح في الوصول بالفريق لنصف نهائي دوري الأبطال".

وأكمل: "مروان عطية أضاف للنادي الأهلي وأصبح أهم لاعب في منظومة النادي الأهلي".

واستطرد: "التغييرات أعطت للنادي الأهلي قوة كبيرة، ولو كان هناك بعض الثقة من اللاعبين كان من الممكن أن يحرز الأهلي هدف على الأقل".

وأشار إلى أن السويسري مارسيل كولر وضع سيناريوهات لمباراة اليوم مرتبطة بمباراة الذهاب ونجح في تطبيق كل أفكاره في الملعب.

واختتم إيهاب المصري: "أداء الأهلي في مباراة الرجاء أفضل من مباراة الذهاب على المستوى التكتيكي، الأهلي استحق الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، وبإذن الله يصل إلى نهائي البطولة والتتويج باللقب".