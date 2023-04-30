نجل طه الفشني: فاروق كان يدعو والدي للإفطار على المائدة الملكية

قال المستشار زين طه الفشني، نجل الشيخ طه الفشني، إنه بعد التحاق والده بإذاعة القرآن الكريم، وخلال فترة الأربعينيات كان يحيي شهر رمضان في قصري عابدين وقصر التين، بحضور الملك فاروق.

وتابع زين طه خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "CBC"، أنه كان يحضر الملك في بداية التلاوة ولا ينصرف إلا بعد التصديق، كما كان يدعو الشيخ طه لتناول الإفطار على المائدة الملكية أن جمال عبد ولمنحه طبق من الفضة عليه توقيعه.

حسني مبارك

ونوه زين طه بأن حسني مبارك منحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى عام 1991، كما حصل على الجوائز من ماليزيا والسعودية والعراق وغيرهم من الدولة العربية والإسلامية.