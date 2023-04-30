عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجل طه الفشني: فاروق كان يدعو والدي للإفطار على المائدة الملكية

زين طه الفشني
زين طه الفشني

قال المستشار زين طه الفشني، نجل الشيخ طه الفشني، إنه بعد التحاق والده بإذاعة القرآن الكريم، وخلال فترة الأربعينيات كان يحيي شهر رمضان في قصري عابدين وقصر التين، بحضور الملك فاروق.

 

وتابع زين طه خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "CBC"، أنه كان يحضر الملك في بداية التلاوة ولا ينصرف إلا بعد التصديق، كما كان يدعو الشيخ طه لتناول الإفطار على المائدة الملكية أن جمال عبد ولمنحه طبق من الفضة عليه توقيعه.

 

حسني مبارك

 

ونوه زين طه بأن حسني مبارك منحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى عام 1991، كما حصل على الجوائز من ماليزيا والسعودية والعراق وغيرهم من الدولة العربية والإسلامية.

زين طه طه الفشني حسني مبارك عمرو خليل الملك فاروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور غير متوقع في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

راحت | تعليق صادم من المستكاوي على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

تعليق ناري من عمرو أديب على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

عمل سفلي وراء وفاة عروس الغربية.. مفاجأة صادمة يكشفها أهل الدين والقانون

إصابة قوية لمدافع الأهلي أمام الرجاء تثير قلق الجماهير قبل مواجهة الزمالك

أشلاء وسلاحان للجريمة| ماذا عثرت النيابة داخل منزل المتهمة بالتخلص من ابنها بالشرقية؟.. ومفاجأة بخصوص الدافع

منة فضالي تكشف سبب ظهور شفتيها بشكل غريب في جعفر العمدة

ترشيحاتنا

يوم تاريخي للأمة الأمريكية.. ذكرى تنصيب جورج واشنطن

كتل هوائية..الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا عن حالة الطقس

سعر الذهب اليوم 30-4-2023

هل يجوز للمسافر صلاة الفجر قبل موعدها بدقائق.. أمين الإفتاء يرد

نزل 180 جنيها مرة واحدة|هبوط غير متوقع بأسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

نورا الزبيري.. تفاصيل وسبب وفاة أشهر مشجعات الرجاء المغربي أثناء مباراة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده الـ81.. الشاعر زين العابدين فؤاد يحكي ذكرياته مع ياسر عرفات وأحمد فؤاد نجم|حوار

الكالسيوم الزائد خطر يهدد الصحة.. 10 أطعمة توقف عن تناولها فورا

علاج طبيعي.. أطعمة تمنع انسداد عروق القلب

11 عاما من الألم.. أمرأة تثير الجدل بفيديو لشىء غير متوقع في معدتها

فيديو

مصرية وسوداني.. حفل زفاف يجمع بين أبناء وادي النيل في قلب القاهرة

حيثيات تأييد حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. فيديو جراف

سلاح الرجاء لمباغتة الأهلي .. وتعليمات سيد عبد الحفيظ | فيديو

منة فضالي : متعرفش ليه بيطلع عن محمد رمضان إشاعات | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ