بالأسماء.. مصرع وإصابة 18 شخصا في تصادم سيارتين بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ونقل أمام مركز ملوي جنوب المنيا مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 12 آخرين.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بتصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلي موقع الحادث، وتبين وفاة 6 أشخاص هم: نظمي. ف. ل 35 سنه ومحمد. ك. ا 45 عاما وإبراهيم. ع. م 27 عاما وطفلة مجهولة الاسم والعنوان وسيدة مجهولة الاسم والعنوان وشاب مجهول الأسم والعنوان، وتم إيداع الجثث داخل مشرحة المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.

وأصيب في الحادث 12 شخص هم: أحمد. س. ع 24 عاما ومحمود. ر. ي 23 عاما وريتاج. ا. ك 7 أعوام ورودينا. ا. ك 11 عاما ومحمد. ع. م 32 عاما وفاتن. ع. م 47 عاما ومحفوظ. م. ح 62 عاما ومحمد. م. ع 31 عاما وحامد. ا. ح 35 عاما.

كما أصيب 3 أشخاص مجهولي الاسم والعنوان، وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعة باليد والساقين وما بعد الإرتجاج، وتم نقل جميع المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث ومعرفة ظروف وملابساته، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

