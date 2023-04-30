احذر.. عادة سيئة أثناء الاستحمام تسبب تلف المثانة

يؤدي التعرض الطويل للماء إلى انخفاض درجة حرارة الجسم، وبسبب ذلك تبدأ الحرارة الداخلية في الانخفاض ويخرج الجسم بعض السوائل عن طريق البول لموازنته، تسمى هذه العملية بإدرار البول بالغمرأو إدرار البول المائي.

ماذا سيحدث إذا توقف ضغط البول؟

بحسب ما نشره موقع هيلثي، قد يحتوي البول على بعض البكتيريا، هناك خطر من زيادتها في المثانة إذا تم التحكم في ضغط البول، يمكن أن يحدث بسبب عدوى البول مثل التهاب المسالك البولية، هذه العدوى يمكن أن تلحق الضرر الشديد بالمثانة من الداخل، تم ذكر هذا الخطر في دراسة آثار عدوى المسالك البولية، يمكن أن تلحق الضرر بالقلب والكلى.

يمكن أن يحدث انخفاض حرارة الجسم؟

عندما يفرز الجسم البول عند تعرضه لدرجات حرارة منخفضة أو التعرض الطويل للماء، لهذا السبب ، فإن إيقافه أثناء الاستحمام يتعارض مع العملية البدنية وبسبب ذلك يمكن أن يزداد خطر الإصابة بانخفاض حرارة الجسم.

هل يجب علي التبول في الحمام؟

يمكن أن يكون التبول أثناء الاستحمام ضارًا من بعض النواحي. حيث أن هذه العادة تزيد من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية عند النساء، نتيجة لهذا يمكن أن يكون هناك حرقان شديد في البول.

أعراض التهاب البول

حرقان في البول

بول كريه الرائحة

بول أحمر بسبب الدم

ألم في عضلات الحوض

كثرة التبول

إذا شعرت بضغط البول أثناء الاستحمام أو تحت الماء، فسيكون من الصواب التبول أولاً بالذهاب إلى المرحاض، يعد إفراغ المثانة قبل الاستحمام خيارًا جيدًا أيضًا.