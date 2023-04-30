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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجنبي المخاطر.. متى يجب تغيير الفوطة الصحية؟

متى يجب تغيير الفوط
متى يجب تغيير الفوط الصحية

وجدت دراسة أجريت عام 2018 أن عدم تغيير الفوط الصحية على مدار اليوم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض التهابات الجهاز التناسلي، والمعروف أيضًا باسم التهاب الجلد التماسي، يسبب تهيجًا في الجلد وطفحًا جلديًا بسبب التلامس المطول مع الضمادة يمكن أن يتشكل هذا الطفح الجلدي عادة حول منطقة المهبل.

متى يجب تغيير الفوط الصحية

متى يجب تغيير الفوط الصحية

وفقا لما نشره موقع هيلثي، يمكن أن تتراكم البكتيريا خلال فترات، بغض النظر عما إذا كان هناك نزيف أم لا لهذا السبب يجب تغيير الفوطة كل 3 إلى 4 ساعات على مدار اليوم، إنه رائع للنظافة الداخلية ومفيد أيضًا في منع الرائحة، بصرف النظر عن هذا، إذا قمتي بتغيير الفوط بشكل متكرر، فإنها تساعد أيضًا في منع الإفرازات.

تجنبي هذه الأخطاء خلال فترات

لا تنسى هذه الأخطاء خلال فترات وتهتم بشكل خاص ببعض الأشياء

نمو البكتيريا

نمو البكتيريا

المناديل الصحية هي المسؤولة عن تحفيز نمو البكتيريا أثناء نزيف الدورة الشهرية، لهذا السبب يمكن للمرأة أن تصاب بالتهاب المسالك البولية، وفقًا للخبراء، لتجنب هذه الحالة الخطيرة، يجب على النساء استخدام أكواب الدورة الشهرية أو تغيير الفوط الصحية بشكل متكرر.

 

يمكن أن يكون سرطانًا أيضًا

في وحدات التصنيع الكبيرة، يتم تبييض الألياف بالكلور لجعل الفوط الصحية نظيفة وخالية من الجراثيم، يتم إنتاج الديوكسين أثناء عملية التبييض، دعنا نخبرك أنه ملوث شديد السمية، والذي لا يضر بالجهاز المناعي فحسب، بل يمكن أن يتسبب أيضًا في الإصابة بالانتباذ البطاني الرحمي وحتى السرطان.

الآثار الجانبية لعدم تغيير الفوط

الآثار الجانبية لعدم تغيير الفوط

من الممكن حدوث إفرازات كريات الدم، بسبب نسيان تغيير الفوط الصحية في الوقت المناسب، هذه حالة يكون فيها إفرازات بيضاء مفرطة من منطقة المهبل، ولهذا، تشعر المرأة بالضعف والتعب.

احتمالية الإصابة بعدوى الجلد

احتمالية الإصابة بعدوى الجلد

الاستخدام المتكرر لنفس الوسادة يزيد من فرص الإصابة بالتهاب الجلد. الحكة هي السبب الرئيسي، لذلك يمكن أن يؤدي ارتداء نفس الوسادة لفترة طويلة إلى الحكة والحرقان.

طفح جلدي

قد تحدث طفح جلدي

يحدث الطفح الجلدي بسبب قلة النظافة حول المهبل خلال فترات إذا كنت من هؤلاء النساء اللواتي لا يغيرن الفوط مرة واحدة في اليوم ، فقد تحدث عدوى فطرية وبكتيرية، في هذه المنطقة والمناطق المحيطة بها هناك حكة وحرقان مستمران.

مخاطر التهاب المسالك البولية

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التهاب المسالك البولية مشكلة شائعة بين النساء، تنشأ هذه المشكلة غالبًا بسبب استبدال الفوط في الوقت المناسب، قد تشعر المريضة بألم وحرقان في أسفل البطن أثناء التبول في التهاب المسالك البولية. الرائحة الكريهة من المهبل هي أيضًا من الأعراض الشائعة لالتهاب المسالك البولية.

استخدمي أكواب الدورة الشهرية بدلًا من الفوط

استخدمي أكواب الدورة الشهرية بدلًا من الفوط

تستخدم أكواب الدورة الشهرية بدلًا من الفوط خلال فترات الدورة الشهرية، يتم وضعها في المهبل بحيث يمكن جمع إفرازات الدورة الشهرية في هذا الكوب، من المهم تشجيع وتثقيف النساء حول استخدام أكواب الدورة الشهرية.

لا يؤثر دم كأس الحيض على أنسجة الجسم لأنه لا يتلامس مع الهواء ولا يؤكسد الدورة الدموية التي يتم جمعها داخل الكوب نتيجة لذلك، تقل فرص الإصابة بشكل كبير من خلال استخدامه.

التهاب المسالك البولية تدفق الدم الاستخدام الداخلية الكلور المسالك البولية متى يجب تغيير الفوط الصحية لا تنسى هذه الأخطاء خلال فترات نمو البكتيريا يمكن أن يكون سرطان ا الآثار الجانبية لعدم تغيير الفوط احتمالية الإصابة بعدوى الجلد قد تحدث طفح جلدي مخاطر التهاب المسالك البولية استخدمي أكواب الدورة الشهرية بدل ا من الفوط ​​​​​​​health

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