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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطأ شائع تقع فيه النساء أثناء تحضير البسبوسة.. إليك الطريقة الصحيحة

خطأ شائع تقع فية
خطأ شائع تقع فية النساء أثناء تحضير البسبوسة يفسدها إليك الط

قدمت الشيف هدي يوسف طريقة عمل البسبوسة بمذاق لا يقاوم وشكل شهي ولذيذ ومغذي، ولفتت إلى خطأ شائع تقع فيه النساء يفسد البسبوسة.

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المقادير  لعمل البسبوسة 

كوبين ونصف سميد (500 جرام)
نصف كوب سمنة
كوب سكر
كوب حليب أو زبادي أو لبن رايب
2 معلقة كبيرة جوز الهند (اختياري) ولكن أنصحكم بيه
معلقتين كبار شربات تقيل أو عسل نحل أو عسل جلوكوز

طريقة عمل البسبوسة 

نخلط الحليب مع الشربات أو العسل والسمنة والسكر ومعلقتين جوز الهند على نار هادية لحد التدفئة فقط ونرفعهم عن النار ويضاف عليهم بلسميد ويقلب وتترك جميع المكونات تتجانس مع مراعاة عدم العجن.
نجهز صينية مقاس 28 وندهنها سمنة وطحينة وتبل اليد بالماء وتفرد فيها الخليط ونحددها بالسكينة ممكن تزين بالبندق أو اللوز أو السوداني حسب الرغبة
ندخلها الفرن على درجه حرارة 180 درجه لمدة 20 دقيقة، ونسقيها اول ما تطلع من الفرن بشربات خفيف سخن.

ملحوظة مهمة

تفسد البسبوسة عند العجن والتقليب بشكل جيد وعند الضغط عليها فى الصنية، ولكن الصحيح فى طريقة عمل البسبوسة هو التقليب البسيط جدا مع مزج المكونات ورج الصنية باليد على الرخام لكى يتم إخراج الهواء الذي بداخلها .

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