تفاصيل ودرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات اليوم الأحد 30 أبريل.. فيديو

قدمت الإعلامية فرح سعيد تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 30 إبريل 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم.

حالة الطقس



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود على البلاد طقس مائل للبرودة صباحا ومائل لحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 25 - 15

الإسكندرية 22- 16

الإسماعيلية 26 - 14

الغردقة 28 - 20

أسوان 30 - 19

سوهاج 27 - 16

المنيا 26 - 14