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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يرتدي ثياب جده.. قصر باكنجهام يكشف تفاصيل جديدة بشأن حفل تتويج الملك تشارلز

صدى البلد

يواصل قصر بكنجهام الكشف عن تفاصيل مراسم التتويج، والتي من المقرّر أن تكون أقل حجمًا مقارنة بتتويج إليزابيث، لكنها ستظل حافلة بالأبهة والعظمة لتعكس تقاليد تعود إلى ألف عام مضت.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال قصر بكنجهام إن ملك بريطانيا تشارلز سيرتدي ثيابًا مخملية من الحرير القرمزي والأرجواني اللون في حفل تتويجه يوم السادس من مايو، وهي ثياب ارتداها جده الملك جورج السادس أثناء تتويجه عام 1937.

وسيرتدي تشارلز وزوجته كاميلا مجموعتين من الثياب في حفل التتويج، وهي ثياب رسمية قرمزية عند الوصول وثياب ملكية أرجوانية عند المغادرة، وكلها ثياب إما محفوظة من ذي قبل أو مصنوعة لدى شركة حياكة الملابس القائمة في لندن منذ 334 عامًا إيدي آند رافنسكروفت.

وكانت الثياب الرسمية لكاميلا مصنوعة في الأساس للملكة الراحلة إليزابيث.

وأظهرت الصور التي نشرها القصر أعضاء من المدرسة الملكية للتطريز وهم يقومون بأعمال على ثوب مخملي قرمزي بطول عدة أقدام مع حواف من الدانتيل الذهبي من المقرر أن يرتديه تشارلز.

وأظهرت صورة أخرى تطريز ثوب لها برمز خاص بها.

ومن المقرر تتويج تشارلز ملكًا بشكل رسمي في كنيسة وستمنستر بلندن الأسبوع المقبل في حفل يحضره رؤساء دول وشخصيات أجنبية، إذ يخلف والدته الملكة إليزابيث التي توفيت في سبتمبر.

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