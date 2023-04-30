اتصالات النواب: الدولة اتخذت خطوات كبيرة لإنتاج أول هاتف محمول

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الدولة تخطو خطوات ثابتة نحو إنشاء أول هاتف محمول، خاصة أن مصر في الجمهورية الجديدة وثبت وثبات كبيرة في مجال التحول الرقمي، وتحتاج إلى تنمية حقيقية في صناعة تكنولوجيا المعلومات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .

آلية استغلال واحات السيليكون

يأتي ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب؛ لمناقشة آلية استغلال واحات السيليكون والمناطق التكنولوجية، لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات، ودعم صادراتها وتوفير فرص عمل للمواهب والكفاءات الشابة والناشئة في هذا المجال بحضور المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس هاشم منسي رئيس شركة واحة سيلكيون والمناطق التكنولوجية.

ونوه "بدوي"، بأن فكرة إنشاء المناطق التكنولوجية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2015 لإيمانه بأن مستقبل الجمهورية الجديدة، في دخول النادي التكنولوجي لتكون مصر لاعبا رئيسيا فيه، للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، وانشأت في مصر خمس مناطق تكنولوجية لاستيعاب الفرص الاستثمارية في هذا المجال علي رأسها المنطقة التكنولوجية في بني سويف ونسبة الاشغالات بها 100% والمنطقة التكنولوجية في أسيوط ونسبة الاشغالات بها 90% والمنطقة الصناعية في السادات ونسبة الاشغالات بها 60 % وغيرهم من المناطق.

وطالب “بدوي”، بفتح سوق العمل للشباب المصري وفتح آفاق جديدة لهم ، خاصة في صناعة تكنولوجيا المعلومات ، مشيراً إلي ضرورة إنشاء مصنع لإنتاج راوتر مصري للانترنت المنزلي ، مؤكدا بان كل بيت مصري لا يخلو من الانترنت الذي بات ضرورة ومن الواجب واللازم من انتاج هذة الادوات المساعدة للخدمة علي اراضى مصريه والاستثمار في هذه الصناعة.

ودعا النائب إلى تنظيم زيارة ميدانية للمناطق التكنولوجية للوقوف على حجم الإنجازات والإشغالات التي تحققت، وإيجاد طرق بحثية لتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال على رأسها الإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ضرورة تشجيع الوسائل التحفيزية وتذليل العقبات للشركات الراغبة للاستثمار في الصناعات تكنولوجيا المعلومات .

من جانبه، أكد المهندس المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الدولة اتخذت عددا من الإجراءات في سبيل إنتاج أول راوتر مصري علي أرض مصرية لتقديم خدمات الإنترنت، وأن هناك دراسات تم اعدادها في هذا الشأن تنتظر التنفيذ في أقرب وقت.

ودعا الظاهر رجال الأعمال والمستثمرين الي ضرورة توجيه استثماراتهم إلى فرص تكنولوجيا المعلومات ومنها إنتاج الراوتر المصري، مشيرا إلى أن مصر لديها فرص حقيقية وامكانيات كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات .