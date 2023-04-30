عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتصالات النواب: الدولة اتخذت خطوات كبيرة لإنتاج أول هاتف محمول

النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الدولة تخطو خطوات ثابتة نحو إنشاء أول هاتف محمول، خاصة أن مصر في الجمهورية الجديدة وثبت وثبات كبيرة في مجال التحول الرقمي، وتحتاج إلى تنمية حقيقية في صناعة تكنولوجيا المعلومات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .

 آلية استغلال واحات السيليكون

يأتي ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب؛ لمناقشة آلية استغلال واحات السيليكون والمناطق التكنولوجية، لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات، ودعم صادراتها وتوفير فرص عمل للمواهب والكفاءات الشابة والناشئة في هذا المجال بحضور المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس هاشم منسي رئيس شركة واحة سيلكيون والمناطق التكنولوجية. 

ونوه "بدوي"، بأن فكرة إنشاء المناطق التكنولوجية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2015 لإيمانه بأن مستقبل الجمهورية الجديدة، في دخول النادي التكنولوجي لتكون مصر لاعبا رئيسيا فيه، للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، وانشأت في مصر خمس مناطق تكنولوجية لاستيعاب الفرص الاستثمارية في هذا المجال علي رأسها المنطقة التكنولوجية في بني سويف ونسبة الاشغالات بها 100% والمنطقة التكنولوجية في أسيوط ونسبة الاشغالات بها 90% والمنطقة الصناعية في السادات ونسبة الاشغالات بها 60 % وغيرهم من المناطق.

وطالب “بدوي”، بفتح سوق العمل للشباب المصري وفتح آفاق جديدة لهم ، خاصة في صناعة تكنولوجيا المعلومات ، مشيراً إلي ضرورة إنشاء مصنع لإنتاج راوتر مصري للانترنت المنزلي ، مؤكدا بان كل بيت مصري لا يخلو من الانترنت الذي بات ضرورة  ومن الواجب واللازم من انتاج هذة الادوات المساعدة للخدمة علي اراضى مصريه والاستثمار في هذه الصناعة.

ودعا النائب إلى تنظيم زيارة ميدانية للمناطق التكنولوجية للوقوف على حجم الإنجازات والإشغالات التي تحققت، وإيجاد طرق بحثية لتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال على رأسها الإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ضرورة تشجيع الوسائل التحفيزية وتذليل العقبات للشركات الراغبة للاستثمار في الصناعات تكنولوجيا المعلومات .

من جانبه، أكد المهندس المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الدولة اتخذت عددا من الإجراءات في سبيل إنتاج أول راوتر مصري علي أرض مصرية لتقديم خدمات الإنترنت، وأن هناك دراسات تم اعدادها في هذا الشأن تنتظر التنفيذ في أقرب وقت.

ودعا الظاهر رجال الأعمال والمستثمرين الي ضرورة توجيه استثماراتهم إلى فرص تكنولوجيا المعلومات ومنها إنتاج الراوتر المصري، مشيرا إلى أن مصر لديها فرص حقيقية وامكانيات كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات .

رجال الأعمال الامارات مجلس النواب تكنولوجيا الرئيس عبد الفتاح السيسي بني سويف السادات الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة جديدة للدولار.. ماذا قررت الحكومة المصرية؟

طلعوا الشتوي تاني| درجات الحرارة تواصل الانخفاض حتى هذا الموعد.. تفاصيل

تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

اجتماع عاجل للجنة الاستئناف باتحاد الكرة لمناقشة ملف تظلم كهربا ومرتضى منصور

الفرق كبير.. شاهد فستان شيرين على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

أروى ضحية طالب جامعي.. نشر صورا عارية ومنافية للآداب للحصول على 500 جنيه

قرار عاجل من مرتضى منصور حول موقف الزمالك من مباراة السوبر أمام الأهلي

لعنة المارد.. مدرب الترجي يعلن خبرا صادما لجماهيره قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

مدة دراسة الطب 5 سنوات بدلا من 7..قرار عاجل من الأعلى للجامعات

أحمد موسى يطالب بتأجيل مباراة الأهلي والحرس ويوجه رسالة إلى وزير الداخلية

نتنياهو: التهديد العسكري السبيل الوحيد لوقف تحول إيران لقوة نووية

قبل ساعات من البدء .. شاهد أغرب إطلالات المشاهير في حفلاتMet Gala

بلدكم أولي.. عزة مصطفي تطالب الحجاج بشراء الهدايا من الحسين

تفاصيل أسعار الحج السياحي وأرخصها 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حظ الأهلي.. أحداث شغب "الترجي" تهدد الفريق التونسي بالحرمان من جمهوره

خلي بالك.. حدوث هذا الأمر أثناء النوم دليل الإصابة بـ السرطان

اختبر قوة بصرك.. 6 اختلافات لا يكتشفها الكثيرون بين الصورتين.. شاهد

بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.. المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات لدعم المجتمع المدنى

فيديو

خناقة ويجز وعمرو مصطفى.. الأخير اتهمه بشراء أغنياته والموزّع يرد| «فيديوجراف»

أنا مش زيك| رضوى الشربيني تستكمل الحرب الكلامية مع ياسمين عز

ميتلاند كوبري..مفاجأة في موقف الخطيب من تعاقد الأهلي مع إمام عاشور.. فيديوجراف

تفاصيل وفاة الحسناء المغربية نورا الزوبير أثناء مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ