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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصاعد العنف.. مصرع 10 أشخاص في هجوم مسلح بمدينة جواياكيل الساحلية بالإكوادور

الشرطة في الاكوادور
الشرطة في الاكوادور

لقى ما لا يقل عن 10 اشخاص مصرعهم فى هجوم مسلح وقع الليلة الماضية فى مدينة جواياكيل الساحلية الرئيسية والمركز الاقتصادى فى الاكوادور التى تخضع لحالة الطوارئ بسبب تصاعد العنف ، وفقا لما ذكرته الشرطة اليوم الاحد.

ووقع الهجوم المروع ، الذي وصفه أحد الشهود بأنه إطلاق نار ، على محل ميكانيكي في جنوب غرب المدينة. وشوهدت الجثث ملقاة على الرصيف في برك من الدماء ، فيما بكى الناس واحتضنوا بعضهم البعض بينما طوقت الشرطة المنطقة ، حسب وكالة فرانس برس.

وقال مكتب المدعي العام في الإكوادور على تويتر إنه فتح 'تحقيقًا أوليًا في مقتل 10 أشخاص عقب هجوم مسلح ليل السبت ... أصيب شخصان آخران'.

وأكدت الشرطة المحلية  عدد القتلى في جواياكيل ، التي أصبحت واحدة من المراكز الدموية بشكل متزايد في البلاد لحرب النفوذ بين عصابات تهريب المخدرات المتنافسة.

ويجعل موقع المدينة الساحلية على ساحل المحيط الهادئ  نقطة انطلاق إستراتيجية لشحنات الأدوية إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

القتل هو الأحدث في موجة العنف الأخيرة ، بما في ذلك جرائم القتل ذات الصلة بالعصابات والكارتلات وأعمال الشغب في السجون ، حيث تقوم السلطات بقمع العصابات وضبط المخدرات.

وقال شاهد على الهجوم الأخير ، طلب عدم الكشف عن هويته ، لوكالة فرانس برس ان 'إطلاق نار' في مكان كان فيه عدة اشخاص يشربون عندما جاءت مجموعة من المهاجمين 'على دراجات نارية وانهوا حياة من كانوا هنا. . '

ولم تبلغ الشرطة بعد عن أي اعتقالات.

ومنذ 1 أبريل ، كانت جواياكيل في حالة طوارئ ، مما يسمح للجيش بالتعبئة في الشوارع وتنفيذ حظر التجول.

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