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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"راحت عالسما .. رح اشتاقلك" .. وفاة والدة مايا نصري

مايا نصري
مايا نصري

أعلنت الفنانة مايا نصري؛ عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة والدتها .

وكتبت مايا نصري:" ماما راحت عالسما.. بحبك يا ماما.. رح اشتاقلك".


وفاة جدة مايا نصري:

وكانت الفنانة مايا نصرى قد أعلنت  عن وفاة جدتها بعد صراع طويل مع المرض.

 
وقالت مايا: "حينئذ يضيء الأبرار كالشمس فى ملكوت أبيهم راح اشتقلك تيتا المسيح قام".

وكانت أشادت الفنانة "مايا نصري"، بفيلم "ريما"، مشيرة إلى أن العمل من أنواع الأفلام الجديدة، ومنها النوع الروحاني، وأن كواليس العمل كانت رائعة للغاية.

وأضافت الفنانة مايا نصري، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"،أن من الأكثر الأشياء التي ساعدتها على قبول الفيلم،رغبتها في التنويع الفني، والابتعاد عن الدراما لفترة ؛ لتجربة عمل جديد .

وعلى سياق آخر، أشارت إلى أن تصوير فيلم "زنزانة 7"، في غاية الصعوبة، نظرا لجائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية المستمرة.

وقالت "مايا نصري" إنها ليست لديها أية فكرة عن  تأجيل مسلسل "السر"، وتتمنى أن يتم استكمال تصويره، قريبا.

ولفتت إلى توقفها عن الغناء لفترة، بسبب بعض الظروف الأسرية، ومسؤولية أطفالها، الذين يحظون باهتمامها الأكبر.

مايا نصري والده مايا نصري

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