هشام الحصري: الدولة المصرية تسعي لحل جميع المشاكل التي تواجه الفلاح .. فيديو

قال اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك سعي من الدولة المصرية لحل جميع المشاكل التي تواجه الفلاح المصري لزيادة الاستهلاك الداخلي والصادرات الزراعية.

وأضاف "هشام الحصري" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن التعاونيات الزراعية هي القاطرة التي تجر عجلة الزراعة وهذا ما تم رؤيته في جميع دول العالم الأوروبية والعربية، مشيراً إلى أن دولة المغرب قد تكون سبقتنا في هذا المجال.

وتابع اللواء هشام الحصري، أن العام السابق أعلنت وزارة الزراعة بارتفاع حجم الحاصلات الزراعية وصل لـ ٦.٥ مليون طن.