عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام الحصري: الدولة المصرية تسعي لحل جميع المشاكل التي تواجه الفلاح .. فيديو

اللواء هشام الحصري
اللواء هشام الحصري

قال اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك سعي من الدولة المصرية لحل جميع المشاكل التي تواجه الفلاح المصري لزيادة الاستهلاك الداخلي والصادرات الزراعية.

txt

محافظ بني سويف يناقش جهود قطاع الزراعة في ملفات توريد المحاصيل الإستراتيجية

txt

الزراعة تتفقد حقول إكثار التقاوي المعتمدة للقمح في المحافظات

وأضاف "هشام الحصري" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن التعاونيات الزراعية هي القاطرة التي تجر عجلة الزراعة وهذا ما تم رؤيته في جميع دول العالم الأوروبية والعربية، مشيراً إلى أن دولة المغرب قد تكون سبقتنا في هذا المجال.

وتابع اللواء هشام الحصري، أن العام السابق أعلنت وزارة الزراعة بارتفاع حجم الحاصلات الزراعية وصل لـ ٦.٥ مليون طن.

الصادرات الزراعية قطاع الزراعة مجلس النواب الحاصلات الزراعية الدولة المصرية المحاصيل الاستراتيجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

880 جنيهًا|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

أحمد موسى يعلن زيادة أسعار 29 سلعة تموينية على البطاقات من الغد

لحظة وفاة المشجعة المغربية أثناء مباراة الأهلي| هذا ما حدث لها بالتفصيل

ميدو يعلن موقف بيراميدز من المشاركة في السوبر المصري حال انسحاب الزمالك

بحب البلد وراضية بعيشتي| حكاية المغردة مدام إيمان التي تصدرت تريند تويتر بوفاتها

طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

اجتماع عاجل للجنة الاستئناف باتحاد الكرة لمناقشة ملف تظلم كهربا ومرتضى منصور

أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب

ترشيحاتنا

إبراهيم حسن: بيان الإسماعيلي زوبعة.. ولاعب الدراويش سب التحكيم المصري

أمين عام الأمم المتحدة يأمر بإرسال أحد قيادات المنظمة إلى السودان.. تفاصيل

أدعية الاستغفار من الذنوب.. للرزق والبركة في الأولاد والأموال

معندهمش أصحاب| هذه الأبراج خجولة للغاية.. هل أنت منهم؟

اليوم .. بدء صرف معاش شهر مايو من جميع منافذ الصرف

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين 1-5-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كرات البطاطس بالدجاج والبشاميل.. بمذاق لا يقاوم

ابعد عنها فورا| احذر تناول هذه الأطعمة بعد البطيخ

طريقة عمل السينابون في البيت.. أحلى من المحلات

بملابس ملفتة.. ياسمين الخطيب تثير ضجة في إيطاليا|شاهد

فيديو

لحصد المشاهدات.. صانعة محتوى تصور أولادها في وضع مخلٍ

شراكة استراتيجية وضخ استثمارات.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء اليابان

تبيع ولا تشتري.. إلى أين يتجه سوق الذهب بعد تذبذب الأسعار؟

حقيقة تصريحات شيخ الأزهر عن أسعار الحج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ