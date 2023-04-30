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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة تتفقد حقول إكثار التقاوي المعتمدة للقمح في المحافظات

القمح
القمح

قام كل من حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وأحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي ورضا قمبر مدير معهد المحاصيل الحقلية وبالتنسيق مع مديري الزراعة بالمحافظات بالزيارات والمتابعة الميدانية المستمرة  لمحافظات الوجه البحري الدقهلية والمنوفية والاطمئنان على حقول إكثار تقاوى القمح التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والوقوف على  حصاد حقول الإكثار وتذليل أي معوقات قد تواجه عمليه الاستلام والتوريد لمحطات الغربلة والعمل على حلها فوراً.

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الزراعة: متابعة حصاد وتوريد القمح في محافظة المنيا

يأتي ذلك بناء على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة  واستصلاح الأراضى لقيادات الوزارة ومسئولي إدارات انتاج وفحص واعتماد التقاوي والمعاهد البحثية المتخصصة.


حيث قام الوفد بالمرور على حقل اكثار بعض الأصناف ومنها سخا 95 وكانت حالة الحقول ممتازة كما تم تفقد محطة اعداد التقاوي بمدينة شربين محافظة الدقهلية والوقوف على استلام تقاوى الإكثار لمختلف المحاصيل الشتوية والاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات فى استلام التقاوي .

متابعة حصاد وتوريد القمح 


وفي سياق متصل يواصل قيادات الوزارة ومديريات الزراعة بمتابعة حصاد وتوريد القمح في جميع محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن من أجل توعية المزارعين وتذليل العقبات التي تواجههم سواء في الحصاد أو التوريد.

التقاوى معهد المحاصيل الحقلية الزراعة المنوفية الوجه البحرى

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