تجهيز الوحدات الصحية بالقرى العائدة جنوب الشيخ زويد لتقديم الرعاية الطبية للأهالي

أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، أنه يجري تجهيزها الوحدات الصحية في القرى العائدة جنوب الشيخ زويد ،من بينها وحدة الخروبة الصحية والتي تم تطويرها ورفع كفائتها بتكلفة 3.8 مليون جنيه ، وذلك لخدمة القرية الام و13 تابعًا لها.

وأضاف شوكة ، أن الوحدة أقيمت علي طابقين وتقدم خدمات الرعاية الأساسية، الاستقبال، التطعيمات، طب الاسرة، تنظيم الاسرة، المبادرات الرئاسية، مكتب الصحة "تسجيل المواليد والوفيات"، الاسنان، الصيدلة، المعمل.

٤ مليون جنيه:



ولفت شوكة إلي أن وحدة قبر عمير الصحية تم تطويرها ورفع كفاءتها بتكلفة 4 مليون جنيه منها ، وذلك لخدمة القرية الام و8 توابع لها.لتقديم الرعاية الطبية للاهالي بالقرية.

لافتا الي أن الوحدة أقيمت علي 3 طوابق وتقدم خدمات الرعاية الأساسية، الاستقبال، التطعيمات، طب الاسرة، تنظيم الاسرة، المبادرات الرئاسية، مكتب الصحة "تسجيل المواليد والوفيات" ، الاسنان، الصيدلة، المعمل.



