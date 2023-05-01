الصحف السعودية| وزارة الخارجية العمانية تشكر المملكة على إجلاء مواطنيها.. خادم الحرمين الشريفين يبعث ببرقية تهنئة لرئيس كوبا

تناولت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الأثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة الوطن

أعربت وزارة الخارجية العمانية عن شكرها لقيادة المملكة على التسهيلات والمساعدة التي قدمتها لإجلاء المواطنين العمانيين من السودان واستقبالهم كضيوف في مدينة جدة، تمهيدا لعودتهم إلى وطنهم.

وقالت وزارة الخارجية، في بيانها، "نعرب عن تقدير سلطنة عمان للمملكة العربية السعودية الشقيقة على تعاون الجهات المختصة لديها في تسهيل عملية الإجلاء عبر مدينة جدة بواسطة البحرية الملكية السعودية".

وفي خبر آخر، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، للمجلس الانتقالي السوداني، دعوة المملكة إلى وقف كافة أشكال التصعيد العسكري في السودان.

وخلال استقباله في مقر الوزارة بـ الرياض المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي، أكد الأمير فيصل بن فرحان، دعوة الرياض إلى التهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق.

كما بحث وزير الخارجية مع المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان.

صحيفة المدينة

اطلع الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، على خطة تسريع إنجاز القضايا بمحكمة الاستئناف، وجاء ذلك خلال استقباله بمكتبه، أمس، رئيس محكمة الاستئناف بجدة ماجد بن محمد الرجيعي.

واستمع خلال اللقاء لشرح موجز عن التطور التقني لتسريع إنجاز القضايا في محكمة الاستئناف.

كما استقبل مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة المُعيّن حديثًا منصور السعيدي.

وفي خبر آخر، بدأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالسعودية، في إجراءات تخصيص 6 كليات تقنية عالمية؛ بهدف تحقيق ركائز التعليم في مجال تحسين جودة الخدمات التعليمية والتدريبية وإتاحة خيارات وخدمات تعليمية وتدريبية متعددة لجميع المناطق وتحقيق الكفاءة المالية والتشغيلية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك ضمن جهود المؤسسة في إطلاق مبادرات نوعية بقطاع التدريب التقني والمهني.

ويشمل ذلك الكلية العالمية للسياحة والفندقة بالرياض، الكلية التقنية العالمية للبنات بالخبر، الكلية التقنية العالمية للبنات بمكة المكرمة، الكلية التقنية العالمية للبنات بالقطيف، والكلية التقنية العالمية للبنات بجدة، والكلية التقنية العالمية للبنات بالمدينة المنورة.

وأوضح محافظ «المؤسسة « الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن المؤسسة ركزت جهودها للوصول لتمويل مستدام وإنفاق فاعل لتدريب نوعي يتواكب مع مشروعات الدولة الضخمة ومتطلبات سوق العمل عبر ثلاثة محاور هي كفاءة الإنفاق والاستثمار والتخصيص, كما عملت المؤسسة في مجال التخصيص على دراسة جدوى تخصيص 6 كليات تقنية عالمية وجرى البدء في تخصيصها.

وسيتمثل دور المؤسسة في تحويل تشغيل الكليات للقطاع الخاص وتوفر المباني التدريبية وتقييم وضمان جودة التدريب واعتماد التخصصات والهيئة التدريبية والشهادات، في حين سيتولى القطاع الخاص التحديث المستمر للتخصصات التقنية بناء على احتياجات سوق العمل وتطوير المحتوى التدريبي والتقنيات الحديثة في التعليم وتطوير المعامل والمختبرات التدريبية وتمويل المشروعات الرأسمالية مثل التجهيزات والقيام بجميع العمليات التشغيلية.

صحيفة عكاظ

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية كوبا ميجيل دياز كانيل بيرموديز، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس بيرموديز، ولشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وفي خبر آخر، كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عن لغز جريمة قتل نائب عمدة سان بطرسبورغ، ميخائيل مانيفيتش، التي ارتكبت عام 1997، واتضح أن الجريمة تم تنفيذها بأمر أعضاء جماعة إجرامية منظمة.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان إن التحقيق أثبت أن عضوين من «جماعة الجريمة المنظمة» في سان بطرسبورغ متورطان في الجريمة، أحدهما راقب مكان إقامة مانيفيتش، وأرسل معلومات عن حركته إلى شريكه، والأخير نفذ الجريمة بإطلاق النار على السيارة التي كان فيها نائب عمدة المدينة.

كما تم تحديد أن القتل «صدر بأمر» من قبل زعيم جماعة «تامبوف» الإجرامية في سان بطرسبورغ فلاديمير بارسوكوف (كومارين)، وهو الذي سلمهما أداة الجريمة وهي بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف.

وقال البيان إن المتهمين اعترفا بارتكاب الجريمة، ولا تزال إجراءات التحقيق مستمرة.