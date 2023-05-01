اقتصاد السعودية.. خطة لجذب 1.3 مليون زائر بواسطة الرحلات البحرية بحلول 2035

تستعد شركة "كروز السعودية Cruise Saudi" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، للمشاركة في معرض سوق السفر العربي ATM 2023، الذي تنطلق فعالياته اليوم الاثنين ولمدة أربعة أيام بمركز دبي العالمي التجاري.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس” فقد جاء ذلك لتنضم إلى أبرز صُناع القرار والخبراء الإقليمين لمناقشة مستقبل صناعة السياحة والسفر في المنطقة، وبحث سبل التعاون المهنية.

واعتبر الرئيس التنفيذي لـ "كروز السعودية" لارس كلاسن، سوق السفر العربي الحدث الدولي الرائد في مجال السفر والسياحة، مشيراً إلى أن كروز السعودية تهدف من خلال المشاركة تعزيز قطاع السياحة في المملكة عبر جذب 1.3 مليون زائر للرحلات البحرية بحلول عام 2035، تماشياً مع رؤية المملكة لعام 2030، لزيادة إجمالي الناتج المحلي من القطاع السياحي إلى 10%.

واستعرض النمو السريع لكروز السعودية وكيفية دعمها لمكانة المملكة كوجهة سياحية جديدة بارزة في المنطقة وذلك بفضل موقعها الجغرافي الإستراتيجي الأمر الذي جعل منها نقطة التقاء مهمة، حيث يسكن نحو 250 مليون شخص في أوربا وآسيا وأفريقيا ضمن نطاق ثلاث ساعات من السفر الجوي إلى البحر الأحمر أو الخليج العربي، لافتاً إلى أن كروز السعودية تقود تطوير صناعة الرحلات البحرية السعودية بشكل متكامل وبجودة عالمية.

وقال كلاسن:" منذ إطلاقها في عام 2021، نجحت كروز السعودية في إتمام موسمين ناجحين للرحلات البحرية، بينما مازال موسمها الثالث مستمراً، مع حرصها على تعريف ركاب السفن السياحية على وجهات سياحية متنوعة على سواحل المملكة لم يتم اكتشافها من قبل السياح الدوليين من قبل"، كاشفاً عن خطط توسع كروز السعودية مع الدعم الحكومي والشركاء الذي مكّن الشركة من تطوير مرسى ومحطة الركاب داخل ثلاثة موانئ وإمدادها بالبنى التحتية اللازمة لاستقبال السفن السياحية الدولية وركابها وهي: ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري على البحر الأحمر، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام على الخليج العربي.

تعزيز صناعة السياحة في السعودية

وخلُص الرئيس التنفيذي لـ "كروز السعودية" في حديثه إلى السعى دائماً؛ لتعزيز صناعة السياحة في المملكة من خلال استقطاب المزيد من شركات الرحلات البحرية السياحية لإضافة الموانئ السعودية ضمن الموانئ الرئيسية ضمن مسارات سفنها والعمل على تطوير المزيد من الموانئ والتعاون مع الشركاء لتوفير باقة من الجولات الساحلية المتنوعة التي تلائم مختلف الفئات وعدداً من المغامرات الشاطئية الممتعة.