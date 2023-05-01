عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. خطة لجذب 1.3 مليون زائر بواسطة الرحلات البحرية بحلول 2035

كروز السعودية
كروز السعودية

تستعد شركة "كروز السعودية Cruise Saudi" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، للمشاركة في معرض سوق السفر العربي ATM 2023، الذي تنطلق فعالياته اليوم الاثنين ولمدة أربعة أيام بمركز دبي العالمي التجاري.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس” فقد جاء ذلك لتنضم إلى أبرز صُناع القرار والخبراء الإقليمين لمناقشة مستقبل صناعة السياحة والسفر في المنطقة، وبحث سبل التعاون المهنية.

غدا.. بدء تسجيل قراءة عداد غاز المنزل لشهر مايو

موعد مباراتي الأهلي والترجي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

واعتبر الرئيس التنفيذي لـ "كروز السعودية" لارس كلاسن، سوق السفر العربي الحدث الدولي الرائد في مجال السفر والسياحة، مشيراً إلى أن كروز السعودية تهدف من خلال المشاركة تعزيز قطاع السياحة في المملكة عبر جذب 1.3 مليون زائر للرحلات البحرية بحلول عام 2035، تماشياً مع رؤية المملكة لعام 2030، لزيادة إجمالي الناتج المحلي من القطاع السياحي إلى 10%.

واستعرض النمو السريع لكروز السعودية وكيفية دعمها لمكانة المملكة كوجهة سياحية جديدة بارزة في المنطقة وذلك بفضل موقعها الجغرافي الإستراتيجي الأمر الذي جعل منها نقطة التقاء مهمة، حيث يسكن نحو 250 مليون شخص في أوربا وآسيا وأفريقيا ضمن نطاق ثلاث ساعات من السفر الجوي إلى البحر الأحمر أو الخليج العربي، لافتاً إلى أن كروز السعودية تقود تطوير صناعة الرحلات البحرية السعودية بشكل متكامل وبجودة عالمية.

وقال كلاسن:" منذ إطلاقها في عام 2021، نجحت كروز السعودية في إتمام موسمين ناجحين للرحلات البحرية، بينما مازال موسمها الثالث مستمراً، مع حرصها على تعريف ركاب السفن السياحية على وجهات سياحية متنوعة على سواحل المملكة لم يتم اكتشافها من قبل السياح الدوليين من قبل"، كاشفاً عن خطط توسع كروز السعودية مع الدعم الحكومي والشركاء الذي مكّن الشركة من تطوير مرسى ومحطة الركاب داخل ثلاثة موانئ وإمدادها بالبنى التحتية اللازمة لاستقبال السفن السياحية الدولية وركابها وهي: ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري على البحر الأحمر، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام على الخليج العربي.

تعزيز صناعة السياحة في السعودية

وخلُص الرئيس التنفيذي لـ "كروز السعودية" في حديثه إلى السعى دائماً؛ لتعزيز صناعة السياحة في المملكة من خلال استقطاب المزيد من شركات الرحلات البحرية السياحية لإضافة الموانئ السعودية ضمن الموانئ الرئيسية ضمن مسارات سفنها والعمل على تطوير المزيد من الموانئ والتعاون مع الشركاء لتوفير باقة من الجولات الساحلية المتنوعة التي تلائم مختلف الفئات وعدداً من المغامرات الشاطئية الممتعة.

السعودية كروز السعودية الخليج العربي القطاع السياحي المملكة قطاع السياحة الرحلات البحرية صناعة السياحة معرض سوق السفر العربي صندوق الاستثمارات العامة سوق السفر العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلعوا الشتوي تاني| درجات الحرارة تواصل الانخفاض حتى هذا الموعد.. تفاصيل

حقك هيضيع.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

أحمد موسى يعلن زيادة أسعار 29 سلعة تموينية على البطاقات من الغد

تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

لحظة وفاة المشجعة المغربية أثناء مباراة الأهلي| هذا ما حدث لها بالتفصيل

السعودية .. قرار عاجل من التعليم بشأن تعليق الدراسة

ميدو يعلن موقف بيراميدز من المشاركة في السوبر المصري حال انسحاب الزمالك

بحب البلد وراضية بعيشتي| حكاية المغردة مدام إيمان التي تصدرت تريند تويتر بوفاتها

ترشيحاتنا

كسر بخاطرها في ليلة العمر.. «ميكب أب أرتيست» يحول فتاة الى عروس مولد

من بينها السعودية.. دول لا تعترف بعيد العمال

مقتل 20 جنديا.. القوات الروسية تشن ضربات مدفعية مكثفة على الجيش الأوكراني

شومان: شارب الخمر من عقوبات الحدود التي لا يجوز إسقاطها

ماذا كان النبي يقول قبل النوم؟.. 11 دعاء تبدل حالك حيا وميتا

اشتري الجديد.. سعر أرخص سيارة سيدان في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف احتفل شمبانزي مايكل جاكسون بعيد ميلاده الـ 40.. صور

شبشب بـ 25 ألف جنيه .. إطلالات أثارت الجدل لـ محمد رمضان

بعد فوزها بلقب ملكة جمال السعودية..10 صور لـ رومى القحطاني تثير الجدل

أنهى حياته بالسم والرصاص.. تعرف على وصية هتلر الأخيرة

فيديو

شراكة استراتيجية وضخ استثمارات.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء اليابان

تبيع ولا تشتري.. إلى أين يتجه سوق الذهب بعد تذبذب الأسعار؟

حقيقة تصريحات شيخ الأزهر عن أسعار الحج

تحدي تيك توك لايف.. بلوجر سعودي يربح مليون دولار في دقائق| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ