يحمي من الإجهاد الحراري وحصوات الكلى.. 7 فوائد لتناول البوتاسيوم يوميا

يعد البوتاسيوم من العناصر شديدة الأهمية للجسم وبالرغم من ذلك لا يهتم الأشخاص بتناول الجرعة الكافية منه على مدار اليوم.

ويوجد البوتاسيوم في عدد كبير من الأطعمة الطبيعية مثل الموز والأفوكادو والكنتالوب والشمام.

ووفقا لما جاء في موقع “فارمسي” نكشف لكم أهم فوائد البوتاسيوم للجسم

فهو ضروري للعديد من وظائف الجسم، ومنها:

يدعم صحة القلب



يساعد البوتاسيوم الكافي على تنظيم ضغط الدم من خلال تعزيز إدرار الصوديوم (إخراج الصوديوم)، ويقلل من مقاومة الأوعية الدموية، مما يساعد على خفض ضغط الدم وقد يساهم هذا في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

يعمل البوتاسيوم على تعزيز إفراز الصوديوم ويقلل من مقاومة الأوعية الدموية، مما يساعد على خفض ضغط الدم.



يساعد في الترطيب

يعمل البوتاسيوم مع الصوديوم للحفاظ على توازن السوائل في الجسم وهذا يساعد الخلايا على العمل بشكل صحيح ويدعم الترطيب العام.

يعزز الهضم الصحي

يدعم البوتاسيوم وظيفة العضلات الملساء، بما في ذلك عضلات الجهاز الهضمي ويساعد هذا في انتظام حركة الأمعاء وتجنب الإمساك.

تجنب حصوات الكلى



قد يؤدي تناول كميات أكبر من البوتاسيوم (وخاصةً من الفواكه) إلى تقليل فقدان الكالسيوم في البول وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى القائمة على الكالسيوم.

يدعم العظام القوية



قد يساعد البوتاسيوم الموجود في الفواكه في الحفاظ على كثافة المعادن في العظام عن طريق تقليل الحمل الحمضي في الجسم وهذا يساعد في تقليل فقدان الكالسيوم ويدعم العظام.

التحكم في نسبة السكر



يلعب البوتاسيوم دورًا في إفراز الأنسولين، وقد ارتبط انخفاض مستوياته بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني في بعض الدراسات ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لإثبات وجود صلة مباشرة بين تناول البوتاسيوم وفوائده لمرضى السكري.