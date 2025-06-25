انتهاء أزمة الغاز .. استئناف إمداد المصانع بعد توقف أسبوعين

شهدت مصر اليوم انفراجة ملحوظة في أزمة إمدادات الغاز الطبيعي، حيث تم الإعلان عن استئناف ضخ الغاز للمصانع بعد انقطاع دام لأسبوعين.

يأتي هذا التطور ليُعيد الأمل إلى العديد من الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الغاز كوقود رئيسي لعملياتها الإنتاجية، والتي تأثرت سلبًا خلال فترة التوقف.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء؛ اجتماع الحكومة الأسبوعي ( الثامن والأربعين)، وذلك بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة ومتابعة عدد من ملفات العمل.

استئناف ضخ الغاز لعدد من المصانع

وقال رئيس الوزراء، إنه بداية من صباح يوم الجمعة المقبل، سيتم استئناف ضخ الغاز لعدد من المصانع التي توقفت خلال الأيام الماضية تأثراً بنقص الامدادات من الغاز.

توفير مختلف متطلبات العملية الإنتاجية

وأكد مدبولي، في بيان، حرص الدولة على توفير مختلف متطلبات العملية الإنتاجية، سعياً لاستمرار عجلة الإنتاج والدفع بها لتحقيق المزيد من المعدلات والأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

وجدد رئيس الوزراء، ترحيب الدولة المصرية بما تم الإعلان عنه من التوصل لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، كما أكد رفض مصر القاطع وإدانتها لأي أعمال تمس سيادة الدول، لا سيّما الأشقاء من الدول العربية والإسلامية.

وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن الجولات الميدانية التي قام بها خلال هذا الأسبوع، والتي شملت تفقد الأعمال الخاصة باستعدادات البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي بمنطقة "السخنة"، لاستقبال سفن "التغييز"، وذلك بما يسهم في تعزيز قدرة الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وتلبية لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لتصنيع أجهزة السونار والرنين المغناطيسي

وأشار إلى جولته بعدد من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر، والتي شملت زيارة أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لتصنيع أجهزة السونار والرنين المغناطيسي، وكذا تفقد مصنع لتصنيع أجهزة شاشات التليفزيون والهواتف المحمولة، مجدداً التأكيد في هذا الصدد، على دعم الدولة الكامل لقطاع الصناعة، والعمل على اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في نمو وتطوير هذا القطاع الواعد، الذي يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية.

وشدد على السعي المستمر لتوطين العديد من الصناعات الاستراتيجية محليا، وذلك من خلال تعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية في تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة، والتوسع في المشروعات القائمة.

أفاد بيان لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء بأن مصر تعتزم استيراد غاز طبيعي مسال لتغطية الطلب من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، وذلك في إطار تكثيف المشتريات لتلبية الطلب على الكهرباء رغم الضغوط المالية.