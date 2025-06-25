ما يحدث كارثة إنسانية.. أردوغان يدعو إسرائيل للتراجع وفتح معابر غزة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إسرائيل إلى التراجع الفوري عن ممارساتها في قطاع غزة، مؤكدًا أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة حولت المأساة في القطاع إلى كارثة إنسانية.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية: "ندعو إسرائيل إلى التراجع عما تقوم به في قطاع غزة، فاستمرار هذه الهجمات يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية والإنسانية".

وأضاف: "نطالب المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل من أجل فتح معابر قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "ما يشهده قطاع غزة اليوم تجاوز حدود المأساة وتحول إلى كارثة إنسانية شاملة، ولا يمكن لأي صاحب ضمير حي أن يلتزم الصمت أمام هذه الوحشية".