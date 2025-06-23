تصاعد التوترات الإقليمية.. تركيا تعلن إلغاء الرحلات الجوية إلى 6 دول عربية

أعلنت تركيا اليوم الاثنين، إلغاء الرحلات الجوية إلى 6 دول عربية هي البحرين وقطر والسعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت.

وأوضحت الخطوط الجوية التركية أن إلغاء جميع رحلاتها المقررة في 23 يونيو شمل عدة وجهات خليجية، بما في ذلك البحرين والدمام والدوحة ودبي والكويت وأبو ظبي ومسقط، مُشيرةً إلى تصاعد التوترات الإقليمية.

جاء هذا الإعلان بعد ساعات من شن القوات المسلحة الإيرانية "هجمات صاروخية مدمرة وقوية" على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر في إطار عملية "بشائر الفتح".

وشنت إيران هجوما على قاعدة العديدة الأمريكية، وأعلنت وزارة الدفاع القطرية اعتراض الصواريخ، ولم تُبلغ عن أي إصابات فورية.

وأدانت الحكومة القطرية الهجمات، وقالت إنها تُنسق بشكل وثيق مع شركائها الدوليين لمراقبة الوضع.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن القصف الصاروخي جاء ردا على القصف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية فجر أمس الأحد.