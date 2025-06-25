لغذاء صحى.. دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز

قدم الشيف احمد شرار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل غذاء صحى مكون من دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.

المكونات:

لتحضير دجاج مشوي بالليمون والكزبرة:

٤ صدور دجاج منزوعة العظم والجلد

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ربع كوب من عصير الليمون الطازج

ربع كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة

فصان من الثوم المفروم

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار

ملح وفلفل حسب الرغبة

لتحضير سلطة الأفوكادو:

حبتان من الأفوكادو الناضجة، مقطعتان إلى مكعبات

كوب من الطماطم الكرزية، مقطعة إلى نصفين

نصف بصلة حمراء، مقطعة إلى شرائح رفيعة

ربع كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة

حبة واحدة ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملح وفلفل حسب الرغبة

للأرز:

كوب واحد من الأرز الأبيض طويل الحبة

كوبان من الماء أو مرق الخضار

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملح حسب الرغبة

طريقة التحضير:

1. تحضير الأرز:

في قدر متوسط، يُغلى الماء أو مرق الخضار .

أضف الأرز، ثم خفّض الحرارة، وغطِّ القدر. اتركه على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة، أو حتى ينضج الأرز ويتشرب السائل.

بعد أن ينضج، قلّب الأرز بشوكة، وأضف زيت الزيتون، وأضف الملح حسب الرغبة . اتركه جانبًا.

2. تتبيل الدجاج:

في وعاء، اخفق زيت الزيتون، وعصير الليمون، والكزبرة المفرومة، والثوم، والكمون، ومسحوق الفلفل الحار، والملح، والفلفل .

ضع صدور الدجاج في التتبيلة وغطها جيدًا. اترك الدجاج منقوعًا لمدة ٢٠ دقيقة على الأقل في الثلاجة (أو حتى ليلة كاملة لمزيد من النكهة).

٣. شواء الدجاج:

سخّن الشواية أو مقلاة الشواء على نار متوسطة الحرارة .

اشوي صدور الدجاج لمدة ٦-٧ دقائق لكل جانب، أو حتى تصل درجة حرارتها الداخلية إلى ٧٤ درجة مئوية (١٦٥ درجة فهرنهايت) وتصبح ذهبية اللون مع علامات الشواء.

بعد أن تنضج، أخرجها من الشواية واترك الدجاج يرتاح لبضع دقائق قبل تقطيعه.

٤. تحضير سلطة الأفوكادو:

في وعاء، قلّب مكعبات الأفوكادو، والطماطم الكرزية، والبصل الأحمر، والكزبرة المفرومة برفق.

رشّ عصير الليمون وتبّل بالملح والفلفل حسب الرغبة .

قلّب المكونات جيدًا، مع الحرص على عدم هرس الأفوكادو.

٥. جهّز الطبق:

في كل طبق، قدّم حصة من الأرز .

ضع شريحة من صدر الدجاج المشوي فوق الأرز أو بجانبه .

ضع سلطة الأفوكادو فوق الدجاج أو بجانبه لنكهة كريمية