قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محطة تنقية الإسكندرية بطاقة 800 ألف متر مكعب / يوم على 3 مراحل
بث مباشر.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
روبوت ذكي يستقبل وزير الأوقاف بمسجد الحسين قبل انطلاق احتفال العام الهجري الجديد.. صور
يحمي من الإجهاد الحراري وحصوات الكلى.. 7 فوائد لتناول البوتاسيوم يوميا
البريد المصري يعلن عن توقف مؤقت للأنظمة المالية غدا .. لهذا السبب
ما يحدث كارثة إنسانية.. أردوغان يدعو إسرائيل للتراجع وفتح معابر غزة
انتهاء أزمة الغاز .. استئناف إمداد المصانع بعد توقف أسبوعين
قبل إيقاف الدعم رسميا.. مايكروسوفت تنقذ ويندوز 10 مؤقتا
الحكومة: ضخ الغاز خلال أيام قليلة ولن يحدث تخفيف الأحمال
فرصة قوية للهلال السعودي للتواجد في دور الـ 16 بكأس العالم للأندية
حجز محاكمة المتهمين في رشوة الجمارك الجديدة للحكم
إيران تعلن وفاة قائد مقر خاتم الأنبياء متأثرا بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لغذاء صحى.. دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز

دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.
دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.
رنا عصمت

قدم الشيف احمد شرار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل غذاء صحى مكون من دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.

No photo description available.

المكونات:

لتحضير دجاج مشوي بالليمون والكزبرة:

٤ صدور دجاج منزوعة العظم والجلد 

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون 

ربع كوب من عصير الليمون الطازج 

ربع كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة 

فصان من الثوم المفروم 

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون 

ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار 

ملح وفلفل حسب الرغبة 

لتحضير سلطة الأفوكادو:

حبتان من الأفوكادو الناضجة، مقطعتان إلى مكعبات 

كوب من الطماطم الكرزية، مقطعة إلى نصفين 

نصف بصلة حمراء، مقطعة إلى شرائح رفيعة 

ربع كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة 

حبة واحدة ملعقة كبيرة من عصير الليمون 

ملح وفلفل حسب الرغبة 

للأرز:

كوب واحد من الأرز الأبيض طويل الحبة 

كوبان من الماء أو مرق الخضار 

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون 

ملح حسب الرغبة 

طريقة التحضير:

1. تحضير الأرز:

في قدر متوسط، يُغلى الماء أو مرق الخضار .

أضف الأرز، ثم خفّض الحرارة، وغطِّ القدر. اتركه على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة، أو حتى ينضج الأرز ويتشرب السائل.

بعد أن ينضج، قلّب الأرز بشوكة، وأضف زيت الزيتون، وأضف الملح حسب الرغبة . اتركه جانبًا.

2. تتبيل الدجاج:

في وعاء، اخفق زيت الزيتون، وعصير الليمون، والكزبرة المفرومة، والثوم، والكمون، ومسحوق الفلفل الحار، والملح، والفلفل .

ضع صدور الدجاج في التتبيلة وغطها جيدًا. اترك الدجاج منقوعًا لمدة ٢٠ دقيقة على الأقل في الثلاجة (أو حتى ليلة كاملة لمزيد من النكهة).

٣. شواء الدجاج:

سخّن الشواية أو مقلاة الشواء على نار متوسطة الحرارة .

اشوي صدور الدجاج لمدة ٦-٧ دقائق لكل جانب، أو حتى تصل درجة حرارتها الداخلية إلى ٧٤ درجة مئوية (١٦٥ درجة فهرنهايت) وتصبح ذهبية اللون مع علامات الشواء.

بعد أن تنضج، أخرجها من الشواية واترك الدجاج يرتاح لبضع دقائق قبل تقطيعه.

٤. تحضير سلطة الأفوكادو:

في وعاء، قلّب مكعبات الأفوكادو، والطماطم الكرزية، والبصل الأحمر، والكزبرة المفرومة برفق.

رشّ عصير الليمون وتبّل بالملح والفلفل حسب الرغبة .

قلّب المكونات جيدًا، مع الحرص على عدم هرس الأفوكادو.

٥. جهّز الطبق:

في كل طبق، قدّم حصة من الأرز .

ضع شريحة من صدر الدجاج المشوي فوق الأرز أو بجانبه .

ضع سلطة الأفوكادو فوق الدجاج أو بجانبه لنكهة كريمية 

دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز غذاء صحى دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز طريقة تحضير دجاج مشوي بالليمون والكزبرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم

1000 جنيه نزولا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

الرئيسان السيسي

اعتبارًا من يوليو .. قرار من الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات

مجلس الوزراء

تعديل في قانون التأمينات والمعاشات.. الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة

أرشيفية

بسبب رسوبه ومرض شقيقته.. طالب طب يقفز من الطابق الـ 11 في المعادي

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري .. ترقبوها هنا

وسام ابو علي

بعد تلقيه عروضا مغرية.. وسام أبو علي يرحب بالرحيل عن الأهلي بشرط

ترشيحاتنا

تنظيم الإخوان الإرهابي

كاتب صحفى: تم القضاء على تنظيم الإخوان الارهابى على الأرض

مفاعل نطنز

خبير يكشف سبب نشر تقارير استخباراتية بشأن عدم جدوى ضرب أمريكا لمفاعلات إيران

إيران وأمريكا

إيران وإسرائيل وأمريكا| لماذا يعتبرون أنفسهم منتصرين في الصراع؟ خبير يجيب

بالصور

لغذاء صحى.. دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز

دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.
دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.
دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

طريقة السلطة المكسيكية الباردة

طريقة السلطة المكسيكية الباردة
طريقة السلطة المكسيكية الباردة
طريقة السلطة المكسيكية الباردة

جماهير بورتو البرتغالي تهاجم اللاعبين بعد العودة من كأس العالم للأندية

جماهير بورتو البرتغالي
جماهير بورتو البرتغالي
جماهير بورتو البرتغالي

فيديو

مانويل جوزيه

لم أكن لأكمل 3 شهور مع الأهلي.. مانويل جوزيه يعترف: كنت أنوي الهرب

الفنان إدوارد

إدوارد: المخرج محمد سامي استفزني في مسلسل إش إش| فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

وفاة عماد محرم

رحيل الفنان عماد محرم عن عمر 74 عاما بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد