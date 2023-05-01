أصاب المرضى ومرافقيهم.. الصحة الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال على مستشفى بيت جالا

أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى بيت جالا الحكومي وإطلاقه قنابل الغاز في ساحاته.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية في بيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عرضت حياة المرضى خاصة الأطفال وكبار السن للخطر.

وأضافت الكيلة، أن جيش الاحتلال أطلق بشكل متعمد قنابل الغاز في ساحات المستشفى ما تسبب بإصابة العديد من المرضى ومرافقيهم بالاختناق، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وتابعت أن الطواقم الطبية في المستشفى أغلقت الطابق الأول في المستشفى حفاظاً على المرضى حتى انسحاب الاحتلال من محيط المستشفى.

وطالبت وزيرة الصحة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية القانونية ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على أبناء شعبنا وعلى المؤسسات الصحية والطبية التي نص القانون الدولي على حمايتها.