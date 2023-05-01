بطرس دانيال: غيرت لائحة المهرجان الكاثوليكي من أجل اختيار فيلم كاملة.. واستبعدنا كيرة والجن لعدم دقته تاريخيا.. حوار

الأب بطرس دانيال لـ "صدى البلد":

هذا سر تكريم يحيى الفخرانى وعدم اختيار كيرة والجن

حفل الافتتاح يتزامن مع افتتاح قاعة الآباء الفرنسيسكان ونكتفى بفقرة موسيقية

ينطلق مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما يوم الجمعة المقبل وذلك فى دورته الـ 71 وتستمر حتى 12 مايو الحالى برئاسة الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكى ورئيس المهرجان، ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح عددا من المفاجآت كما يتم تكريم عدد من النجوم الذين تم الإعلان عنهم.

الأب بطرس دانيال يكشف لنا عن تفاصيل الدورة الجديدة وآخر الاستعدادات الخاصة بها والمقرر انطلاقها مع افتتاح قاعة الآباء الفرنسيسكان بعد تجديدها.

وكشف بطرس دانيال عن جانب من تفاصيل حفل الافتتاح لمهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، المقرر أن ينطلق فى 5 مايو المقبل.

بطرس دانيال

وقال بطرس دانيال: إن حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما هذا العام سيكون مختلفا خاصة فى الديكورات التى ستظهر مع افتتاح قاعة الآباء الفرنسيسكان بعد تجديدها.

وأوضح بطرس دانيال: أن حفل الافتتاح قد يقتصر على تقديم فقرة موسيقية أو غنائية أو باليه بينما فى حفل الختام تحددت تفاصيله بتقديم فقرة موسيقية عبر عزف مقطوعة فنية.

تكريم يحيى الفخراني

بينما تحدث بطرس دانيال عن كواليس اختيار الفنان يحيى الفخراني لمنحه جائزة الريادة السينمائية ضمن فعاليات المهرجان قائلا: "يحيى الفخرانى تم تكريمه من قبل فى المركز الكاثوليكى للسينما ببرنامج مشوار نجم كما تم حصوله على جائزة بالمهرجان من خلال أعماله الدرامية الأخيرة ولكنه لم يحصل على تكريم خاص وهو أرقى جائزة تمنح له وهى الريادة السينمائية وهو يستحقها عن جدارة.

يحيى الفخرانى

وأضاف بطرس دانيال: أتذكر موقفا مع يحيى الفخرانى العام الماضى عندما كان يرغب المركز تكريمه العام الماضى إلا أنه رفض عندما عرضنا عليه الأمر وقال لى إننى حصلت على جوائز بالمهرجان وتكريم أيضا، ومن الأفضل أن تمنح هذا التكريم لشخص آخر لإعطاء فرصة للآخرين، واحترمت قراره وقتها وطلبت منه هذا العام حضوره للحصول على الريادة السينمائية وهى أعلى درجة تكريم بالمركز ووافق على الفور".

معايير المركز الكاثوليكى للسينما

كما كشف بطرس دانيال رئيس مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما عن سر اختيار المهرجان لفيلم “ليلة قمر 14” والذى من المقرر أن ينطلق فى الفترة من 5 إلى 12 مايو المقبل وخاصة أن الفيلم يحتوى على بعض المشاهد الجريئة وخاصة مشهد القبلة وهو ما لا يتناسب مع معايير الاختيار الخاصة بالمركز الكاثوليكى للسينما.

وقال بطرس دانيال: إن فيلم “ليلة قمر 14” من الأعمال الجيدة التى تحتوى على عديد من القضايا الخاصة بالعلاقات الزوجية حول أعمار مختلفة وهو الأمر الذى أعجب لجنة الاختيار بالمهرجان.

وأضاف بطرس دانيال: رأينا أن فيلم “ليلة قمر 14” يتناسب مع معايير المركز وأنه يمكن أن تتغاضى بعض الشيء عن بعض المشاهد الجريئة لكن المعنى الرئيسى فى العمل والقضية الرئيسية هى الأساس والتى تخص هذه العلاقات الإنسانية والرومانسية هى الدافع الرئيسى وراء اختيار الفيلم.

سر عدم اختيار 3 أفلام

وتحدث بطرس دانيال، عن سر عدم اختيار أفلام “كيرة والجن” و"حامل اللقب" و"من اجل زيكو" ضمن أفلام المهرجان المشاركة فى هذا العام.

وقال بطرس دانيال : “فيلم “كيرة والجن” لا يتناسب مع معايير ولائحة الاختيار الخاص بمهرجان المركز الكاثوليكى رغم أنه عمل فنى جيد الصنع، ولكن تاريخيا لم يكن دقيقا، وهو السبب الرئيسى فى عدم اختيارنا له”.

كيرة والجن

وأضاف بطرس دانيال: "كانت هناك كثير من الأفلام التاريخية التى شاركت فى المهرجان مثل فيلم “أنور السادات” و"جمال عبد الناصر"، وكانت هذه الأفلام تقدم التاريخ كما يجب وبدقة، ولكن “كيرة والجن” افتقد لهذا الأمر، وبالتالى فضلنا عدم مشاركته فى المهرجان على الرغم من جودة صنعه".

وأوضح بطرس دانيال : فيلما “حامل اللقب” و"من اجل زيكو" لم يتناسبا مع المعايير التى يتم على أساسها اختيار الفيلم للمشاركة فى المهرجان الكاثوليكى للسينما فضلا عن أن مستواهما الفنى ليس جيدا حيث انقسمت حولهما الآراء بين مؤيد ومعارض لهما.

صعوبة فى اختيار الأفلام

وقال بطرس دانيال : وجدنا صعوبة كبيرة فى اختيار الأفلام المشاركة فى المهرجان بسبب ضعف مستوى الأفلام التى عرضت فى عام 2022، وكان هناك اتجاه لإقامة المهرجان من يوم واحد يتم فيه توزيع الجوائز والتكريمات إلا أننا قررنا تغيير اللائحة الخاصة بالمهرجان بشكل استثنائى ووافقنا على اختيار فيلم “كاملة” الذى لم يعرض تجاريا كما تم اختيار عدد من الأفلام التى عرضت فى المنصات منها “2 طلعت حرب” و"الباب الأخضر".

مهرجان المركز الكاثوليكى

​كانت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كلاً من مجدي سامي وميشيل ماهر قد اختارت خمسة أفلام للمشاركة بالمسابقة الرسمية هذا العام من بين خمسة وعشرين فيلماً عُرضت عرضاً تجارياً بدور السينما إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، ولأول مرة تختار اللجنة العُليا للمهرجان فيلماً تم عرضه بمهرجان قبل أن يُعرض تجارياً، وجميعهم من إنتاج عام 2022.

والأفلام الخمسة التي تم اختيارها هي:

* "ليلة قمر 14" ​للمخرج هادي الباجوري، إنتاج أحمد السبكي (السبكي فيلم للإنتاج الفني).

* "11:11" ​​للمخرج كريم أبو زيد ، إنتاج أيمن نجيب (Silver Green Film Production).

* "حدث في 2 طلعت حرب" ​للمخرج مجدي أحمد علي، إنتاج أحمد مجدي أحمد علي (شركة جراچ).

* "كاملة"​​ للمخرج چون إكرام، إنتاج رأفت توماس (هوليوود فيلم) وچون إكرام ساويرس.

* "الباب الأخضر"​ للمخرج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج شركة Codex.

وتشكّلت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الحادية والسبعين برئاسة المخرج هاني لاشين، وعضوية كل من: الفنانة ماجدة زكي، والفنان مجدي كامل، والفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ورئيس أكاديمية الفنون المونتيرة الدكتورة غادة جبارة، ومدير التصوير الدكتور سامح سليم، الكاتبة والناقدة ناهد صلاح، والموسيقار خالد الكمار.

كما يكرم المهرجان ​الفنان يحيى الفخرانى، والفنان محمود حميدة​، والفنانة سهير رمزي، والفنانة هناء الشوربجي​​.

كما تقرر أيضا منح المخرجة القديرة إنعام محمد علي، جائزة فريد المزاوي، فيما ذهبت جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان القدير سامي مغاوري، أما جائزة المركز الخاصة ستمنح للفنان والمطرب القدير مدحت صالح.

وفيما يخص جائزة الإبداع الفني ستمنح لكل من الكاتب والمؤلف القدير مدحت العدل، والموسيقار القدير هشام نزيه، والناقد نادر عدلي، ومدير التصوير أيمن أبو المكارم، وستمنح جائزة التميّز الإعلامي محمود سعد.

أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام ٢٠٢٢ فقررت اللجنة العًليا للمهرجان منح جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي للفنانة نيللي كريم ​عن دورها في مسلسل "فاتن أمل حربي"، وجائزة أحسن ممثل في عمل درامي للفنان أحمد أمين​​ عن دوره في مسلسل "جزيرة غمام"، وجائزة المركز التشجيعية الفنانة المتميّزة تارا عماد.