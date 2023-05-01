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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حفل جماهيري..باك ستريت بويز يروج لـ السياحة المصرية بـ 20 مليون متابع

باك ستريت بويز
باك ستريت بويز

باك ستريت بويز الفريق الأشهر عالميا ذاع صيته بين جموع الشباب وأجيال متعددة ، لتكون مصر محطتة الحالية لإقامة أكبر حفل غنائي ينطلق اليوم في كرنفال عالمي ينتظره ملايين السائحين و المصريين للاستمتاع بغنائهم يعقبه محطات اخرى تتضمن حفلات بدول إفريقيا والشرق الأوسط والهند.

باك ستريت بويز يتابعه أكثر من 6 ملايين على قناة اليوتيوب و أكثر من 11 مليونا على فيس بوك وقرابة الـ 4 ملايين متابع عبر انستجرام ، ليكون ذا شهرة مليونية بين جموع عالم السوشيال ميديا ، لتكون فرصة رائعة لترويج سياحة مصر خاصة الثقافية منها.

باك ستريت بويز


والجدير ذكره دخول الفريق الأمريكى باك ستريت بويز نادى المليار مشاهدة على موقع اليوتيوب بأغنيتهم الشهيرة والتى ترشحت لثلاث جوائز جرامى ، لتكون زيارتهم لمصر ليست مجرد حفل فني انما قيمة واسعة من المشاهدات عبر قنوات السوشيال ميديا.

باك ستريت بويز

واستضافت وزارة السياحة و الآثار  ممثلة في هيئة تنشيط السياحة فريق باك ستريت بويز ، واستقبلتهم في مطار القاهرة الدولي بـ هدايا وورود ومواد دعائية عن المقصد السياحي المصري لإعطاء جرعة تنشيطية عن السياحة في مصر ومقاصدها المتنوعة.

باك ستريت بويز

وفى إطار برنامج زيارتهم السياحية قامت فرقة البوب الموسيقية الأمريكية الشهيرة باك ستريت بويز back street boys بزيارة أهرامات الجيزة  وتناول الغداء في مطعم خوفو الشهير ، وأبدوا اعجابهم بالحضارة المصرية خاصة منطقة الأهرامات التى يحلم ملوك ورؤساء العالم بزيارتها.

باك ستريت بويز


وكانت المحطة الثانية لفريق باك ستريت بويز زيارة  المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ، ليطوفوا بين ملوك وملكات مصر الفرعونية ، ويبدوا شغفهم بـ الحضارة المصرية القديمة وإرثها الثقافي ، حيث تم اصطحابهم في جولة لمعرفة كنوز المتحف الأثرية ، و مشاهدة سيناريو العرض المتحفي .

باك ستريت بويز


وفى نهاية الجولة داخل المتحف أعربوا عن سعادتهم بتواجدهم في المتحف واصفين إياه بالصرح الشامخ الشاهد على تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة، ومؤكدين أنهم سينقلون انطباعاتهم عن المتحف لكل مكان يزورونه في دول العالم.

باك ستريت بويز يصنف بأنه من ضمن الفرق الغنائية الأهم حول العالم ، حيث يطوف العالم عبر حفلات متعددة لاستعراض اغانيه لامتاع ملايين الجماهير من متابعيه.

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