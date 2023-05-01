خبير: تنمية مهارات طلاب التربية لضمان نجاح العملية التعليمية وتحقيق النتائج المرجوة

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن أداء المعلم يلعب دورا حاسما في جودة التعليم ونجاح الطلاب، ومن أجل ذلك يعتبر تحسين جودة التعليم وتطوير برامج التدريب المهني للمعلمين من أهم الأولويات لوزارة التعليم العالي والمؤسسات التعليمية الأخرى.

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن التدريب التربوي للمعلمين يعد جزءًا أساسيًا من الاستراتيجيات الشاملة لتحسين المنظومة التعليمية وتعزيز جودة التعليم المقدم للطلاب، ويتمثل دور التدريب التربوي في تطوير قدرات المعلمين وتحسين ممارساتهم التدريسية، من خلال توفير فرص التعلم المستمر والتدريب على التقنيات الحديثة للتدريس وتقويم الطلاب والتفاعل معهم.

وأضافت الخبير التربوي، أن التغيرات المتسارعة في العالم اليوم تتطلب التطوير بشكل مستمر ومواكبة الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة، وذلك لتمكين الطلاب من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة هذا التغير والتأقلم معه، لذلك تحرص وزارة التعليم العالي على إجراء تحديثات مستمرة لتعزيز جودة التعليم ورفع مستوي الابداع تزويد المعلمين بالمهارات والمعرفة اللازمة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب.

وأشارت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن التدريب الميداني بالمدارس لطلاب الجامعات يساعد على تحسين جودة التعليم وتحقيق نتائج إيجابية في الأداء التعليمي، موضحة أن المعلمين يمكن أن يساهموا في بناء مجتمعات تعليمية مستدامة وتعزيز الاستدامة التعليمية.

وشدد الدكتورة سامية خضر، علي ضرورة أن تركز البرامج التدريبية للمعلمين على الجوانب الأخلاقية والإنسانية من المهنة التعليمية بالإضافة إلى الجوانب التقنية والتعليمية الفنية.

وتابعت: كما يجب التركيز على توفير البيئة التعليمية الملائمة والمعدات التعليمية الحديثة والتكنولوجيا الحديثة والأساليب التعليمية المبتكرة لتحسين جودة التعليم وتحقيق النتائج المرجوة.