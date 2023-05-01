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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة 6 أشقاء و3 آخرين بالعناية المركزة.. تفاصيل حادث مروع في السعودية

السعودية
السعودية

أفادت قناة "العربية” السعودية، بأن حادث سير مروع في المملكة العربية السعودية، أدى إلى وفاة 6 أشقاء، كما تم نقل الوالدين و3 أشقاء آخرين للعناية المركزة في حالة خطرة.

وحسب "العربية”، وقع الحادث على الطريق الرابط بين محافظة الطائف ومنطقة الباحة، كما تُوفي كذلك قائد المركبة الثانية وهو في منتصف العقد السادس، فيما نجت طفلة واحدة في الرابعة من عمرها وخرجت من الحادث دون إصابات.

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وقال شقيق المتوفين، محمد سالم الغامدي: "خلال عودة أُسرتي من المدينة المنورة للباحة، وعند وصولها للطريق الرابط بين الباحة والطائف، وقع حادث مروري أليم تُوفي فيه 6 أشقاء، أكبرهم في السابعة عشرة من عمره وأصغرهم سنتان ونصف، ريم وسالم ومحمد وسعود ويحيى وحمدان، فيما نُقل أبي وأمي وابنتان وابن للعناية المركزة في مستشفيات الملك فيصل التخصصي بالطائف والملك عبدالعزيز التخصصي ومستشفى الأمير سلطان بالطائف".

وأضاف: “خرج والدي من العناية المركزة وهو بصحة وعافية، في حين تمت الصلاة على 6 من أفراد أسرتنا سوياً في صلاة العصر أمس، ودفنهم بمحافظة الطائف”.

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