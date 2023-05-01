اللهم لا اعتراض.. آيتن عامر تنعى مصطفى درويش بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة آيتن عامر الفنان مصطفى درويش الذي توفي صباح اليوم اثر أزمة قلبية.

وكتبت آيتن عامر من خلال حسابها الشخصي فيس بوك :" مش عارفة أقول ايه والله، الله يرحمك يا مصطفى يا طيب يا جدع وربنا يغفرلك ويدخلك الجنة دون حساب،

اكتر حاجة بكرهها فى الموت انه بياخد الحبايب و الطيبين، الموت علينا حق واللهم لا اعتراض بس انا مبحبش الموت لو حياخد حد عزيز عليا وبحبه.. لكن الحمد لله انا شخصيا مش خايفة منه انا بخاف من الموت عشان مش عايزة حد بحبه يمشى و يسيبنى

انا بجد حزينة ".

أعلن “هاني درويش” وفاة شقيقه النجم مصطفى درويش، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب هاني درويش «البقاء لله.. توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي / مصطفى درويش وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري باكتوبر العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".