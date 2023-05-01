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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برامج تدريبية.. مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة: سعداء بقرارات الرئيس لدعم العمالة

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علقت آية حسام الدين عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ، على قرارات الرئيس السيسي لدعم العمالة غير المنتظمة خلال فعاليات احتفالية عيد العمال.

 

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 وقالت آية حسام الدين في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :"  سعداء بقرارات الرئيس السيسي وتشجيعه الدائم  للعمال بشكل كبير ".

 وأضافت آية حسام الدين :" اشتغلنا الفترة الماضية على أشياء كثيرة لدعم ومساندة العامل ولدينا إيمان بأن العامل أساس تطوير الصناعة ".

 وتابعت آية حسام الدين :" تم الاهتمام بمحور التدريب وتوفير برامج تدريبية متكاملة للعامل المصري كي يصل للمستوى المطلوب ".

 واكملت آية حسام الدين :"  انتقلنا إلى مختلف محافظات الجمهورية لتدريب العمال وهذا الأمر يأتي في مصلحة أصحاب المصانع الذين يحتاجون إلى عمالة ".

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