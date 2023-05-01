برامج تدريبية.. مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة: سعداء بقرارات الرئيس لدعم العمالة

علقت آية حسام الدين عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ، على قرارات الرئيس السيسي لدعم العمالة غير المنتظمة خلال فعاليات احتفالية عيد العمال.

وقالت آية حسام الدين في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" سعداء بقرارات الرئيس السيسي وتشجيعه الدائم للعمال بشكل كبير ".

وأضافت آية حسام الدين :" اشتغلنا الفترة الماضية على أشياء كثيرة لدعم ومساندة العامل ولدينا إيمان بأن العامل أساس تطوير الصناعة ".

وتابعت آية حسام الدين :" تم الاهتمام بمحور التدريب وتوفير برامج تدريبية متكاملة للعامل المصري كي يصل للمستوى المطلوب ".

واكملت آية حسام الدين :" انتقلنا إلى مختلف محافظات الجمهورية لتدريب العمال وهذا الأمر يأتي في مصلحة أصحاب المصانع الذين يحتاجون إلى عمالة ".