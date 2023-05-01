طفل حير علماء الأزهر.. كيف حفظ القرآن وعمره 5 سنوات؟

نشر الشيخ أبو اليزيد سلامة ، رئيس الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، فيديو على هامش مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن، مع موهبة من الأطفال المشاركين في المسابقة.

ظهر في الفيديو موهبة الطفل عبدالله محمد عبد الفتاح السيد، لديه من العمر خمس سنوات ويختم القرآن الكريم كاملا.

ووجه الشيخ حسن عبدالنبي عراقي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف والمشرف على المسابقات القرآنية، عددا من الأسئلة للطفل الموهبة والذي أجاب عنها كاملة .



وتستمر لجنة التحكيم في مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم، في مراجعة فيديوهات الطلاب العشرة الأوائل.

وحضر عملية المراجعة للفيديوهات، الدكتور حسن الصغير الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والشيخ حسن عبدالنبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، والشيخ أبو اليزيد سلامة، مدير عام شئون الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالأزهر، والشيخ خالد محمد علي، عضو الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بغرض تحقيق العدالة والشفافية وإعطاء كل طالب حقه من الدرجات.

وأشادت اللجنة بمستويات الطلاب وحفظهم وأكدت أن الفوارق بينهم طفيفة جدا وبعضها في الأداء وليس الحفظ.